T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz

"Gazi Meclisimize düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez"

12 Eylül 2021 16:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde, "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, 12 Eylül darbesinin 41. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şöyle dedi:

"İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini 'Allah’ın lütfu' olarak görenler, Gazi Meclisimize düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız."

 

Kemal Kılıçdaroğlu12 Eylüliktidardarbeseçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24