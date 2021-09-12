Kılıçdaroğlu: İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde, "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, 12 Eylül darbesinin 41. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında şöyle dedi: