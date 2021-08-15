Sel felaketinin yaşandığı Sinop'u ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarda değiliz ama uzun zamandır iktidarın yapması gerekenleri belediyelerimiz vasıtasıyla bizler yapıyoruz. Çok daha fazlasını yapmaya da muktediriz, yeter ki önümüze engeller konulmasın" düşüncesini dile getirdi.

Bugün de Kastamonu Bozkurt'a geçeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "İlçede yaşananlarla ilgili bildiklerimiz hiç iç açıcı değil. Maalesef göz göre göre geldi bu felaketler. Dünyadaki pek çok bilim insanı Türkiye’yi iklim değişikliği konusunda hep uyardı, Hükümet ise hiçbir önlem almadı." ifadesini kullandı.