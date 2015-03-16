Kılıçdaroğlu: İktidara gelince o gazetelerin hortumunu keseceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Bizim bir arkadaşımız ‘o gazetelere el koyacağız’ dedi. Hayır, o gazetelere el koymaya gerek yok. Yalnızca hortumu keseceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2014 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül törenine katıldı.

Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan törende Hürriyet muhabiri Nurettin Kurt, “Türk Hava Kurumu’nda yolsuzluk” haberi ile Rafet Genç Haber Ödülü’nü aldı. Kurt’a ödülünü Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek verdi.

Törende “Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Demir’e Yılın Haber Ödülü’nü verirken kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısaca şunları söyledi: “Türkiye’de iki tür medya var. Bir grup kendi düşüncesini savunuyor, bağımsız gazetecilik yapıyor. Bir grup daha var, o da havuz medyası var. Havuz medyasının parası pulu var. Hatta kamu bankasına bana 2 milyon dolar gönder diyen gazete patron var. Bizim bir arkadaşımız ‘o gazetelere el koyacağız’ dedi. Hayır o gazetelere el koymaya gerek yok. Yalnızca hortumu keseceğiz. Onları zaten okuyan yok yaşayamazlar. Görünmeyen ajanslar var. Manşetler aynı, haberler, fotoğraflar aynı. Türkiye’de bağımsız haber yapan, doğru haber yapan gazeteciler de var ama cezalandırılıyor. Bu kişilerden biri de Ferit Demir, Ferit bey benim hemşerim. yaptığı bu haberin ardından eşi işiyle cezalandırıldı. (Demir’in haberin ardından eşi çalıştığı kamu kurumundan başka bir yere gönderildi) Umarım gazeteciler Türkiye’de özgürce haberlerini yapar ve yalan medyasından kurtuluruz. Sizler kaleminizi satmadığınız sürece bu ülkede çok şeyi değiştireceğiz, aydınlık bir Türkiye yaratacağız.”

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, “Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altında. İfade özgürlüğünde Afrika ülkelerinin gerisindeyiz. Gazetecilere karşı dava açma konusunda Cumhurbaşkanımız rekor üzerine rekor kırıyor. Halkın hakkı için görev yapan gazeteciler, meydanlarda polis şiddetine uğruyor. Bu iktidar döneminde medya adeta devletleştirildi, KİT haline getirildi. Bağımsız gazeteciler yerine sırtını iktidara dayayan ‘Saray gazetecileri’nin sayısı her geçen gün artıyor. Yaşasın, basın ve ifade özgürlüğü” diye konuştu. Bu arada toplam 23 ödülün verildiği törende DHA’dan Ümit Kozan da fotoğraf ödülünü aldı.