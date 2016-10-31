Kılıçdaroğlu: İktidar, kendi Baas rejimini kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda kamu görevlisi ve öğretim üyesinin ihraç edildiği, üniversiterlerde rektörlük seçiminin kaldırıldığı son KHK’lerle ilgili, “Geldiğimiz noktada Türkiye demokrasiden uzaklaştırılıp istihbarat devletine dönüştürülüyor. Kendi Baas rejimlerini kuruyorlar” çıkışında bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e konuşan CHP liderinin açıklamaları şöyle:

"OHAL’i sürdürme niyeti"

Parlamento devre dışı: Son KHK’ler de darbe fırsatçılığı yapma anlayışıyla düzenlenmiştir. Üniversiteler, rektörler açıkça baskı altına alınmaktadır. Bu KHK’ler parlamentoyu bir kez daha devre dışı bırakarak OHAL’i sürdürme anlayışı ve niyetinin göstergesidir, uygulamasıdır.

Bir daha Fransa’yla karşılaştırmasınlar: Başından beri hiç benzerliği olmamasına karşın OHAL’i Fransa’daki olağanüstü hal ile kıyaslıyorlar. Son KHK’lerden sonra umarım bir kez daha bizdeki OHAL’i Fransa’daki olağanüstü hal ile kıyaslama ayıbını işlemezler. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir OHAL, böyle KHK’ler yok. Böyle bir devlet yönetimi yok. Ayrıca bu KHK’de yaptıkları yanlışları da itiraf etmiş oldular. Bazı ihraç ettiklerini geri aldılar, bazılarını da ilk kez ihraç ettiler. Böyle yönetim, böyle hükümet anlayışı olmaz.

İstihbarat devleti: Geldiğimiz nokta Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştırılıp, istihbarat devletine dönüştürülmesidir. Esad’ın Baas rejimine taş çıkartıyorlar. Kendi Baas rejimlerini kuruyorlar.

Darbe fırsatçılığı: Son KHK’lerle üniversitelerde de seçimleri kaldırdılar. Halbuki bunu Meclis’e kendi teklifleri olarak getirmişlerdi ancak tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kalmışlardı. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip, üniversiteleri dikensiz gül bahçesine çevirmek için seçimleri kaldırdılar.

"Tatil değilse ne?"

Marmaris’te ne yaptın?: Ben “Beyefendi Marmaris’te tatilde” ifadesi kullanınca, bana tepki göstermiş. Rencide olduğunu söylemiş. Tatil yapmak ayıp mı? Ayrıca o tarihte, 15 Temmuz’da tatilde olduğunu belirten kendi cümleleri var. Ama ben soruyorum ayrıca şimdi; tatilde değilse o tarihte, Marmaris’te ne yapıyordu?

Resepsiyon değil miting: 29 Ekim’de Saray’da resepsiyon diyerek insanları toplamışlar. Ama benim orada gördüğüm resepsiyon değil, miting manzarasıydı. Böyle resepsiyon mu olur? Miting yapıp konuşuyor.