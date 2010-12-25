Kılıçdaroğlu: İki dillilik ülkeyi böler

T24 - CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi'ni toplayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "iki dil" açıklaması üzerine "İki dilli yaşam Türkiye'yi böler" dedi.





“İki dil tartışması yaşanıyor, son olarak Güney Doğu'da ayrı bir bayrak ve özerklik. Kısmen düşüncelerinizi açıkladınız ama acaba bu konuyla ilgili CHP'nin düşüncesi nedir?” şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, “Bizim bir bayrağımız var, şehitlerimizin kanıyla sulanmış. Göndere çekilirken hepimiz saygı duruşunda bulunuruz, bu bayrak ne benim bayrağım ne başkasının bayrağı. Bu bayrak ulusun bayrağı, bu ulusun her parçası bu bayrağın sahibidir. Her kişi bu bayrağın sahibidir. Farklı bir bayrak tartışmasını yapmak bile doğrusunu isterseniz bizim onurumuzu kırıyor, böyle bir şey düşünülemez. Doğru da değildir.”

Kılıçdaroğlu, “dil konusunda ise” şunları söyledi:

“Anadil yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak ilk yasa teklifini veren CHP'dir. Ama dilimiz Türkçe'dir, resmi dilimiz Türkçe'dir. Resmi dilin yanına başka bir dili koymak, doğru değildir, ülkeyi böler, ayrıştırır. Belçika örneği önümüzde duruyor, aynı kökten gelen insanların farklı dili konuştukları için bölündüklerini görüyoruz. Bu tablo önümüzde dururken, farklı bir dili Türkçe'nin seçeneğiymiş gibi ortaya koymanın doğru olmadığına inanıyoruz. Bu konuda özellikle sayın Başbakan'ın sessiz kalmasını da bir türlü anlayamıyoruz. Gerçi kendisi ülkeyi pazarlamakla görevli olduğunu daha önce açıklamıştı. Ülkeyi pazarlamakla görevli bir Başbakan'ın bu olaylara sessiz kalması 'acaba perde arkasında yapılan görüşmelerin bir sonucu mudur?' diye bir kaygıyı da gündeme getiriyor.”



AYİM kararı ve cumhurbaşkanlığı yatı

Kılıçdaroğlu, “Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin bir kararı var, 3 askerle ilgili bu konuda bir değerlendirmeniz olacak mı?” yönündeki soru üzerine, “Biz bir hukuk devletiyiz, hukuk devletinde yargı kararları uygulanır. Anayasanın emri bu verilen yargı kararlarına sizde uyacaksınız. 'Benim arzu ettiğim şekilde karar verdi, ben alkışlayayım. Arzu etmediğim şekilde karar verdi, ben o kararın üzerine gideyim' diye hukukta mantık olmaz. Hukukun üstünlüğüne inanan bütün toplumlar yargının verdiği karara kendi kuralları ve zaman içinde uyarlar. Uymakta zaten zorunludur, uymayanlar görevlerini kötüye kullanmış olurlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci bir yatı hazırlanmak üzere, 2011'de suya indirilecek. 35 milyon TL'ye mal olacağı söyleniyor, önceki Cumhurbaşkanı bunu ertelemişti, lüks olacağı gerekçesiyle...Sizin düşünceleriniz nedir?” sorusuna da “Eğer bu ülkede işsizlik bu boyutlarda ise, binlerce çocuk gece yatağa aç giriyorsa, bir ülkenin Cumhurbaşkanı o yatta gezemez” yanıtını verdi.



