Kılıçdaroğlu: İki AKP'li bakana kefilim

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Yusuf. S. Müftüoğlu'nun Twitter'da Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretler içeren ifadeler kullandığının ortaya çıkmasının ardından Gül'ün açıklama yapmasını beklediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "yolsuzluk yapan bakanları listeye koymadım" açıklaması için kutlayarak, "AKP’li Ali Coşkun ve Yazıcıoğlu'na kefil olduğunu, ancak bu bakanların isimlerini açıklamayarak aday gösterilmeyen diğer adayları da zan altında bıraktığını" söyledi.



Mehveş Evin'in Milliyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (16 Mayıs 2011) yazısı şöyle:

Kasetten siyaset çıkarıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’ya uçarken sorularımızı yanıtladı. CHP lideri, Başbakan’ın kendisine yönelttiği suçlamalara sert yanıtlar verdi, “Cahil insanla uğraşmak zor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Esenboğa Havalimanı’nda buluşuyoruz. Çok nazik, uçağa binerken de yol veriyor “Pozitif ayrımcılık yapalım” diye gülerek. “Başka şeylerde de bekliyoruz pozitif ayrımcılığı” demeden edemiyorum.

Özel uçakta Kılıçdaroğlu’nun iki danışmanı ve üç gazeteci seyahat edeceğiz. Mersin mitingi için Adana’ya uçarken sohbet ediyoruz. Miting programları ve il-ilçe ziyaretleri konusunda “Başbakan’ı en az ikiye katlayacağım!” diyor. Muş’taki ilgi şaşırtmış, Kütahya’yı “çok görkemliydi” diye anlatıyor.

Sohbetten başlıklar...

O MAİL’İ ARAŞTIRSINLAR: Her söylediğim doğru. O mailin başkalarına da gönderildiğini düşünüyorum. Bu olayın çok iyi izlenmesi lazım. Ben ismini vermedim. Hayati Yazıcı nasıl öğrendi bir komplo olduğunu? Suç duyurusunda niçin şimdi bulunmuyor?

İKİ BAKANA KEFİLİM: Başbakan’ın ezberi bozulmuş olacak ki yolsuzluk yapan bakanları ben listeye koymadım diyor. İki AKP’li bakana kefilim: Ali Coşkun ve Yazıcıoğlu. İlgili bakanlıklar açıklama yapmazsa, Tüzmen, Unakıtan gibi aday gösterilmeyen diğerleri zan altında kalacak. Başbakanı bu itiraftan ötürü kutlamamız gerekiyor.

SİLİVRİ’DE YATIYORLAR: O maili bulmak 15 dakikalık iş. Sahte maillerle adamlar Silivri’de yatıyor. Silivri’ye göndersinler yapanları, alkışlayacağım. Oda TV’ye de mail geliyor. İTÜ raporuna rağmen bu insanlar hapiste. Elini vicdanına koysun, bakalım kim yapmış.

KASETTEN ÇIKAR SAĞLIYOR: Kasetler ilgi alanımda değil. Hükümet şantajı cesaretlendiren söylemler içerisinde. Bu yayınlayanı çıkar, millet görsün bu ahlaksızlar kim. İktidar, kasetlerden siyaseten çıkar sağlıyor.

CHP KASETİ: Başbakan, Baykal kasetinin araştırılması için MİT’e görev verdiğini söylüyor. Bana göre talimat vermedi. En yetkililerden dinledim verilmediğini. Hükümet isterse ortaya çıkartır. İstihbarat onların elinde, benim değil ki. MHP kasetlerini yapanların ortaya çıkarılması için talimat verdi mi, bilmiyorum.

TV RESTİ: (Erdoğan’ın “hesap bilmiyor, televizyonu çok seviyor... Bir kelime bir işleme çıksın” dediğini hatırlatınca) Hesap uzmanlığının ne olduğunu hâlâ öğrenememiş. Kelime işlemin de ne anlama geldiğini de bilmiyor. Cehaletini ortaya koymuş.

DAVA AÇACAĞIM: Hiçbir yerde yalanım yok. “Yürüyen yalan makinesi” sözleri için dava açacağım.

BİLGİSİNE GÜVENMİYOR: Başbakan TV’de karşıma çıkmıyor çünkü bilgisine ve birikimine güvenmiyor. Demirel en güzel tanımı yaptı, bilgi fukarası diye.

DEMİREL’LE KONUŞMAK SUÇ MU: Demirel üzerinden alınganlığım yok. Kaldı ki Demirel’le konuşmak suç mu? Kendisi de ziyaret etti, konuştu. Biz bir şey mi dedik? Eski siyasetçilere saygı duyarım. Demirel, Özal, Erbakan, Ecevit... Hiçbiri hakkında kötü şey söylemem.

BEDELLİ ASKERLİK: Başbakan, Anayasa’nın nasıl değiştiğini bilmiyor. YÖK, anayasal düzenlemeyle değişebilir. En iyi ihtimalle üç ay alır. Yasası ise 15 dakikada çıkar. Başbakan’ı danışmanlarının uyarması lazım.

YALANCI BAŞBAKAN: Zonguldak’a gidiyor, bu üniversiteyi ben kurdum diyor. Ya sen Başbakan olmadan önce zaten vardı.

ANNEM ERMENİ OLSA: (Başbakan’ın “Kutsalları yok” sözü hakkında) Ne derlerse desinler. Annemizin Ermeni olmasından tutun, neler söylediler... Ailemin kimliğini sorgulamak, insan haklarına aykırı. Annem Ermeni de olabilir ya! Annemi seviyorum, Allah rahmet eylesin.

Ses için kaya şekeri!

Günde bir kaç yerde miting yapan Kılıçdaroğlu sesinin kısılmaması için “Kaya Şekeri” kullanıyor.

“Kaya şekeri”ne şekli nedeniyle bu ad veriliyor. Büyük parlak, beyaz ve kehribar rengi kristallerden oluşan şeker içinde su bulunduğu için, taneli şeker kadar tatlı değil. “Kaya şekeri” parlak ve beyaz kristallerin, doymuş şeker çözeltisinin yavaş bir şekilde kristalleşmesi sonucu meydana geliyor. Beyaz taş şekeri, ışığı yansıtan küçük çatlakları sayesinde beyaz renkte görülüyor. Kehribar rengi kristaller de yapısında karamel içeriyor. Ses açıcı ve harareti alma özelliği bulunan şeker emilerek tüketiliyor.

SSK açığı şimdi iki misli

Kılıçdaroğlu’nun SSK Müdürlüğü yaptığı 1992-1999 yılları arasının “batık” olduğu iddiasına cevabı, “Bu iddiaya gülünüp geçilir. Başbakan o konuda da bilgisiz” oldu.

1) SSK’da ilk açık 1976’da meydana geldi. Gelir gider tablolarına bakın, görürsünüz. Ödemeler, genel müdürün insiyatifi dışında. Ya yasa, ya bakanlar kurulu kararıyla yapılıyor. Herhalde Başbakan bu ödemeleri benim yapabildiğimi sanıyor. Beni çok üstün görüyor.

2) AÇIK ŞİMDİ BÜYÜDÜ: 1999’da SSK’dan emekli oldum. Açık yüzde 2.81’di. 2011’de bu rakam yüzde 5.14. Yani yüzde 100’ün üstünde artmış. Bu dönemde sen hükümetsin. İnsanda biraz ahlak olur. Ömer Dinçer bile bana hak verdi.

3) NEŞTER’DE NE OLDU: Neşter operasyonu iddianamesi, 2001-2003 arasını kapsıyor. O dönemde yapılan yolsuzlukları medyaya taşıdım. Vekildim, soru önergesi verdim. Memurun zararı ne kadar olmuş, ne kadarı tahsil edilmiştir? Ciddi rakam. Tanık olarak gittim. SSK Müdürü’nün dokunulmazlığı yok. Savcı çağırır, gidersin.

4) DERSİNİ VERECEĞİM: Şimdi benim dönemimde olmayan şeyler için beni suçluyorsun. Ne kadar tahsil edildiğini de açıklamıyorsun. Karşıma çıksa dersini vereceğim. Bir öğrenci gibi. öğrenmemek ayıp değil. Cehaletin bu kadarına pes. Cahil insanla muhatap olmak zor.



Biz desek kıyamet kopardı

Kılıçdaroğlu, gündemdeki bazı başlıkları şöyle değerlendirdi:

GÜL AÇIKLAMA YAPSIN: Danışmanının sözleri hakkında Cumhurbaşkanı’nın açıklama yapmasını bekliyorum.

SAYGI DUYARIZ: Ergenekon sanıklarının vekilliğinin sıkıntıya girmesi halinde yargı kararına saygı duyacağız.

YGS ŞİFRESİ: Şifre, gençlerin oylarını çok etkileyecek.

KÜRT SORUNU: Kürt sorunu yok ki, diyor. Arınç başka söyledi. Kazara biz söylesek kıyamet kopardı. Manşet olmuştu. Bazen şaşırıyorum niye konuşuyorlar? Gerçeklerle ilgisi yok.

YENİ ANAYASA: Ortak payda özgürlükler olmalı. AKP’de Meclis’te salt çoğunluğu elde ederse toplumsal uzlaşı aramaz.

BAŞKANLIK: Cumhurbaşkanı Başkanlık sistemi için “Doğru değil” diyor. Cumhurbaşkanlığı süresiyle ilgili ciddi çatlak var. Seçimden sonra en çok tartışılacak konu bu.