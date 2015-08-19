'Kılıçdaroğlu, hükümeti kurma yetkisi alırsa MHP ve HDP'nin yanı sıra AKP'ye de gidecek'

Hürriyet yazarı Şükrü Küçükşahin, CHP’nin koalisyon kurmak için “AKP’den yana pek umudu kalmasa da”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi koalisyon kurması için görevlendirmesi durumunda, CHP’nin görüşmeleri sadece MHP ve HDP ile sınırlandırmayacağını, AKP’ye de gideceğini öne sürdü.

CHP içinde, "Hâlâ hükümet kurma seçeneği" anlayışının hiç zayıf olmadığını belirten Küçükşahin bugünkü köşesinde, CHP’nin “alternatifleri 24 saat dahi olsa değerlendirmek istediğini ve en çok da MHP lideri Bahçeli'nin tavrını önemsediğini” yazdı.

CHP'de “AKP heyeti de görüşmelerde hep olumlu tutum aldı, umutlar yükseldi. Ne zaman ki Erdoğan’dan 'intihar' uyarısı geldi, süreç bozuldu” kanısının hakim olduğunu iddia eden Şükrü Küçükşahin, “Davutoğlu'nun ‘Ben samimi olarak koalisyon istedim’ sözlerinin CHP tarafından ironik bulunduğunu” öne sürdü.

“Davutoğlu'nun geldiği noktanın, baştan beri 'yeniden seçim' diyen Erdoğan'ın çizgisinde durmak olduğunu savunan Şükrü Küçükşahin’in Hürriyet’te “Kılıçdaroğlu Saray'dan görev almaya hazır” başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2015) yazısının tamamına ulaşmak için tıklayın.