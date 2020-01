Kılıçdaroğlu: Hükümete her türlü desteği vereceğiz; Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda ile Türkiye arasındaki krizde hükümete destek vereceklerini belirterek "

Hükümete açık çağrıda bulunuyorum. Eğer bir bakanımızı ülkeye almıyorlarsa, Hollanda ile her türlü ilişkiyi askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'nin menfaatlerini korumak her siyasi partinin görevidir." dedi.

"Biz bu görevi yerine getirmekte kararlıyız. " diyen Kılıçdaroğlu

"Belediye başkanlarıma şunu da söyledim, her kuruşun hesabını verin." diye konuştu.

16 Nisan referandumu kapsamında Adana'da konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin bakanları Almanya'ya, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bunu kabul etmiyoruz. CHP olarak tepkimizi gösteriyoruz. Hükümete çağrıda bulunuyorum, lafla peynir gemisi yürümez. Türkiye Cumhuriyeti bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Hollanda'yla ilişkilerimizi askıya alındı. Türkiye büyük bir ülkedir ve bunun kurallarına uymak zorundadır.

Bu işin referandumla ilişkisi yoktur. Bu iş milli bir iştir. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir, biz bu görevimizi yerine getirmeye hazırız. "