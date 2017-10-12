Kılıçdaroğlu: Hükümet, Zarrab'ı kurtarmak için adam takası yapmaya çalışıyor

CHP MYK'sında, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab konuşuldu. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD bu konuda ciddiyetli bir tutum sergiliyor. Hükümet Sarraf’ın onların elinde tutuklu olmasının karşılığında bazı adımları atıyor. Gelinen süreçte adam takası yapmaya çalışan bir hükümet var. Amaçları da Türkiye’nin iyiliği değil Zarrap’ı kurtarmak” görüşünü dile getirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu MYK’de, Darbe Komisyonu Raporu’nda yer almayan ek muhalefet şerhinin kitaplaştırılması talimatını verdi.

CHP MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşeşen toplantıda, tütün üreticilerinin sorunları, ekonomi, eğitim sistemi, Darbe Komisyonu Raporu’na dahil edilmeyen ek muhalefet şerhi ve İdlib operasyonu masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre Darbe Komisyonu Raporu’nda CHP’nin hazırladığı ek muhalefet şerhinin rapora sokulamaması eleştirildi. Kılıçdaroğlu kurmaylarına raporda yer almayanların kitaplaştırılması ve gidilen her yerde anlatılması talimatını verdi. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için İstinaf mahkemesi kararının önemine dikkat çekilen toplantıda, davanın tüm süreçlerinin yakından takip edilmesi kararı alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in ABD’de takip ettiği Sarraf davasına ilişkin bilgi vermesi ve ‘vize krizi’yle ilgili Kılıçdaroğlu, “ABD bu konuda ciddiyetli bir tutum sergiliyor. Hükümet Sarraf’ın onların elinde tutuklu olmasının karşılığında bazı adımları atıyor. Gelinen süreçte adam takası yapmaya çalışan bir hükümet var. Amaçları da Türkiye’nin iyiliği değil Sarraf’ı kurtarmak” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ile hastanede yaptığı görüşmeyi anlattı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir an önce komisyon karar versin ve bu dramı bitirsin. Mahkeme olacaksa ve suçlu varsa ondan sonra hukuk önünde ortaya çıksın. Açlık grevine kadar haklarında dava yoktu. O çocuklar için çok üzülüyorum ve rahatsız oluyorum, yapılanı aklım, vicdanım almıyor” dedi.