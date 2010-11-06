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Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi yargılamak hakkına sahip değiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düşüncelerini sosyal paylaşım sitesi twitter’da takipçileriyle paylaştı

06 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düşüncelerini sosyal paylaşım sitesi twitter’da takipçileriyle paylaştı.

Kılıçdaroğlu twitter’da şöyle yazdı:

Dün aranızda başörtülü, yüreği Atatürk sevgisiyle dopdolu bir yurttaşımızın da dahil olduğu konuşmaları izledim.

Aile,çevre veya maddi baskı olmadan yaşam biçimini kendi belirleyen hiçkimseyi yargılamak hakkına sahip değiliz.

Önce yurttaşlar olarak birbirimize korkmadan güveneceğiz, tercihlerine saygı duyacağız.

Ben özümü sizden ne kadar saklayabilirim, siz özünüzü benden ne kadar gizleyebilirsiniz.

Sadece izlersiniz özümle sözüm tutarlı mı diye!


Ecevit'i andı

Kılıçdaroğlu CHP'nin eski genel başkanı Bülent Ecevit'i de andı. Kılıçdaroğlu, Ecevit hakkında şu mesajları yazdı:

Karaoğlan; Bize bıraktığınız miras sorumluluğumuzu arttırıyor.

Toplumun en umutsuz olduğu zamanlarda attığı kararlı ve cesur adımlarla gerçek bir lider olduğunu defelarca kanıtladı.

Son nefesine kadar doğruyu yaptı. Koltuk için değil ülkesi için çalıştı. Herkese örnek oldu.


Facebook hesabı da açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal  paylaşım sitesi “facebook” üzerinde “Sakin Güç” adıyla hesap oluşturdu.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun facebook  üzerinde kişisel görüşlerini, duygu ve beğenilerini “Sakin Güç” adlı sayfasında  paylaşacağı belirtildi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündemle ilgili görüşlerini  “kilicdarogluk” isimli twitter adresinden paylaşmaya devam edeceği ifade  edildi.


Favori filmi: 12 kızgın adam

Facebook sayfasında, Kılıçdaroğlu'nun özgeçmişinin yanı sıra, ilgi  alanları da “tiyatro ve müzik dinlemek” olarak özetleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu,  Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve caz dinlediğini belirtirken, Yaşar  Kemal'in “İnce Memed” romanı ile Doğan Avcıoğlu'nun “Türkiye'nin Düzeni” adlı  kitaplarını en sevdiği eserler olarak sıraladı.

CHP lideri, Sidney Lumet'ın “12 Kızgın Adam” adlı yapımını da favori  filmi olarak facebooktaki sayfasına koydu.

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