Kılıçdaroğlu: Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ailesiyle fotoğrafını, "Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu bayram mesajında, "Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak, iyi bayramlar Türkiye!" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye!" ifadesini kullandı.