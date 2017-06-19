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Kılıçdaroğlu: Her Firavun'un bir Musa'sı vardır

"Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız"

19 Haziran 2017 09:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 'Adalet Yürüyüşü'nün 4. gününe başlamadan önce açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Her Firavun'un bir Musa'sı vardır" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bizi tahrik etmek istiyorlar, tahriklere kapılmayacağız. Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar.
Biz bu ülkede darbecilerin —yaşadığım dönemleri anlatıyorum- 70'lerde ne yaptılar, 80'lerde ne yaptılar, 2017'lerde ne yaptılar, bunların hepsini biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında yer almıştır, mücadele edenler ise aydınlık sayfalarında.

"Adalet için yürüyoruz, adalete karşı değil"

Bu kadar eleştiriyorlar ancak 'Bizim ülkemizde adalet var kardeşim, niye yürüyorsunuz' diyemiyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar, adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir? Acizlik ve zavallılık. Adalet için yürüyoruz biz adalete karşı değil.
Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış, efendim neymiş, yürüyormuşuz akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin, bir gece kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın ben dışarıda toprakta yatacağım. Bir gece…

Ben yine bu 20 Temmuz darbecisine bir sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor ama bu sözüme nedense cevap vermiyor. Demiştim ki namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatılayor. Sizin için bu kavramların anlamı nedir, bunu bize anlatın biz de öğrenmiş olalım ama bu soruma henüz yanıt vermiş değil.
Kendisine son olarak şunu hatırlatmak isterim: Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, bunu sakın unutmasın.

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