Kılıçdaroğlu: Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz; beni derinden sarsan olay TBB Başkanı Feyzioğlu'nun takındığı tutum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın, baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirme planına karşı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe saygı duyduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Beni derinden sarsan olay Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun takındığı tutum, adaleti en başta onun savunması gerek" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz pazar Babalar Günü idi. Bütün babalar çocukları iş güç sahibi olsun, huzur isterler. Biz de bu dileklerimizi ifade ediyoruz. Bütün babaları sevgiyle saygıyla anıyorum. Baba bir ailenin gölgesidir aslında. Babalarımız bizim kahramanlarımızdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Bugün 23 Haziran. 23 Haziran nedir diyeceksiniz? İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin yıl dönümü. İBB Başkanı bir yıllık icraatlarının hesabını veriyor vatandaşlara. Martın sonu bahardır diyerek yola çıktık. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktı. Ekrem İmamoğlu siyaseti halka adanmışlık olarak gören bir başkanımızdı, tıpkı diğer belediye başkanları gibi. Dünyada örneği olmayan kararlara imza atarak seçimi geçersiz saydılar. Bütün dünya bu adaletsizliği izledi. İstanbullular bu adaletsizliğe ses çıkarmayacak sandılar. Bütün İstanbullular bilendi, tüm dünya İstanbul seçimine kitlendi. Kazanan demokrasiydi, yenilenler ise bir avuç yargıç ve ona karar vermesini söyleyenlerdi. Ben bunları çete olarak tanımlamıştım. Hep birlikte tarih yazdık; her firavunun bir Musa'sı vardır bu sefer Musa İstanbullardı. Şimdi çalışma zamanı, şimdi bu kadim şehri ayağa kaldırma zamanı." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Yargıya güven en diplerde. Sağlayacak unsuru avukatlardır. Yargıyı, hâkimleri kontrol altına aldılar sıra avukatlara geldi. Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz. Biz de Adalet Yürüyüşü düzenledik. Adalet aradığımızı tüm dünyaya duyurduk. Onlar da ahlakın kırıntısı yok. Konuşma onu rahatsız ediyorsa söylediği bir şey var 'Ezin'. Halkı baskılayamazsınız. Barolar da hak arıyorlar. Yürüyüş herkesin hakkıdır, silahsız ve saldırısız... Yürüyüş yapan avukatlar bir yere mi saldırdı, silahları mı vardı? Dünya böyle bir örnek görülmedi. Beni derinden sarsan olay ise TBB Başkanı'nın takındığı tutum, en başta adaleti onun savunması gerek. Milletvekilleri teklifi alıyor nasıl savunacağı bilmiyor, çünkü içeriğini bilmiyor. Koskoca Türkiye bu hale geldi." düşüncesini dile getirdi.

"İçişleri Bakanı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi gerekiyor"

Kılıçdaroğlu, "Saygı Öztürk'ü hepimiz biliriz. Değişik gazetelerde çalışan, öğrendiği haberi doğrulatmak için pek çok kanaldan zorlayan bir gazetecidir. İçişleri Bakanı koltuğuna yakışmayacak bir şekilde Saygı Öztürk'ü suçladı. Öztürk'ün yazdığı her haber doğrudur. Bugüne kadar Saygı Öztürk bütün haberlerinin arkasında durmuştur. Haber ne? Trabzon çalkalanıyor bundan ötürü. Bir kişi belediye işçi kadrosuyla giriyor. İşçi kadrosuyla girdiğinde devlet memuru olması gerek bunun için de KPSS'ye girmesi gerek. Bunu ne yapıyorlar? Meraklanma diyorlar. 'Seni özel kalem müdürü yapacağız' diyorlar. Sınava girdi mi? Hayır. Senin için çocuğun devlet memuru olmak için kursa gider, sınava girer. Bu beyefendinin güçlü bir torpili var. Karısından boşanıp AK Parti milletvekiliyle evleniyor. Sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandı. İçişleri Bakanı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi gerekiyor." çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Kalemi satmayan gazeteci haber yapıp kendilerini rahatsız edince doğru hapse diyorlar"

Asıl rüşvet olayını kapatmak namussuzluktur. Yarın tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser yargının önüne çıkacaklar. Yüz günü aşkın süredir bekliyorlar, yaptıkları haber nedeniyle. Sosyal medyada var zaten, çelenk yollanmış, yandaş gazetelerde çıkmış. Kalemi satmayan gazeteci haber yapıp kendilerini rahatsız edince doğru hapse diyorlar. Bunlar vazgeçmezler arkadaşlar.

Selahattin Demirtaş 4 kez tahliye kararı verilen, sonra tekrar hapse atılan bir siyasetçi. Bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsınız toplumun vicdanı kanar, adalete bu kadar zulmetmeyin. Tahliye kararı aldıysa uygulayacaksınız. Bu dikta yönetiminin Türkiye’deki yansımasıdır.

Toplum pandemi için tedbirler aldı. Yüz binlerce iş yeri kapandı, kişilerin gelir ve sağlık sorunları ortaya çıktı. Tablonun en az hasarla atlatılması için sağlık ve ekonomik anlamında tedbir alınmalıydı. Sağlık çalışanlarımız 24 saat görev başında. Bu süreçte orta direk yani esnaf çok zarar gördü. Esnaf devlete yük olmaz, vergi verir. Esnaftan iş yerini kapatmasını istedi. Ne olacak durumları? Esnafın borcu vardı, kapatılan iş yerinin yüzde 90'ında insanlar günlük şekilde yaşıyor. Berber, kuaför, kahvehane, kafe aynı şekilde...

Anayasa'nın 173. maddesi var. Devlet esnaf ve zanaatkârları hem koruyup hem de destek olacak. Esnaf dükkânını kapatmış ama borcu var. Esnafa sicili bozuk diye kredi vermiyor. Pandemi sürecinde kaldırın. Yapmadılar, bunun devlete sıfır maliyeti var. Bu esnaf bu çeki, bonoyu neden ödemeyedi diye sordun mu?

Esnafı vergi memuru yapmışlar. MTV alma devlet mi batar. Esnafın kirasını ödemediler, faturalarını ödemedileri. Esnaf AK Parti'ye oy verecek mi görelim. Bu adaletsizlik neden uygulanıyor diye sormayacak mısın? 65 milyar lira devlet bütçesinden tefecilere ödenmiş. Tefeciye gelince her şeyi veriyorsunuz. 'Bir daha oy verirsem elim kırılsın' sesini duymak istiyorum.

Türk tütünü diye bir algı vardı dünyada, tamamen yok ettiler. Adıyamanlıları, Urfalıları da göreceğiz, bakalım ne diyecekler.

"15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin parası nerede?"

Serik'te alınan rüşvetin peşini bırakmayacağız ve gündeme getireceğiz. Rüşveti gizlemek, rüşvete ortak olmak demektir. İki bakan da bu rüşvetin ortağı. İki bakan belediye başkanına senden önce belediye başkanı almıştı diyor. Bunlardan biri Dışişleri Bakanı. Büyük rüşvet alırsan büyükelçi olursun.

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin parası nerede? Beşiktaş'ta patlamada ölen ailelere ne verildi? Bu ailelere aylık 121 lira 90 kuruş bağlandı, 52 milyon lira nereye gitti? Dünyanın hangi ülkesinde 83 milyonun gözünün içine baka baka bu kadar büyük yolsuzluk yapılır. Tank Paleti de unutmadık tabii ki.