CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en nitelikli deprem raporunu hükûmete CHP sundu ama raflarda kaldı" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Zor bi haftanın içindeyiz, acılarla dolu bir hafta... Benzer acıların yaşanmaması için gerekli önlemleri almak gerekiyor.Mesut Yılmaz, hayatını kaybetti. Siyaset dünyamızın önemli bir aktörüydü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Depremin beşinci günü, hâlâ enkaz kaldırılmış değildir. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtarılır. Arama kurtarma ekiplerine, belediyelerin, AFAD'ın, Kızılay'ın ekiplerine yürekten teşekkür etmek bizim görevimizdir. İnşallah bunu da hemen atlatırız.İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla, CHP'nin bütün üyelerine, milletvekillerinden belediye meclis üyelerine kadar bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Her enkazın başında 24 saat milletvekillerimiz bekledi, çadırların tümü gezildi" diye konuştu.

"Şu anda İzmir'de kimse aç ve açıkta değil"

Kılıçdaroğlu, "Depremin olduğu andan itibaren, arkadaşlarımız adete seferberlik anlayışı içinde hemen İzmir'e gittiler. Çadırlar süratle kuruldu, ekmek, çorba, süt tüm belediyelerin desteğiyle yapıldı. Hiçbir sorun olmamasına özen gösterildi. Verdiğimiz mücadele, çaba, sadece İzmirliler için değil aslında, bir risk en hafif nasıl atlatılabilir, bu çaba içindeydik. 2588 çadır kuruldu, 25 bin 991 battaniye dağıtıldı, 370 bini aşkın maske dağıtıldı bizim belediyelerimiz tarafından. İş makinaları çalıştı, binek araç desteği verildi, 9 ayrı alanda şarj istasyonu oluşturuldu, ücretsiz mobil internetin alt yapısı oluşturuldu. 56 belediyemiz 180 araç 1120 personeliyle destek verdi. Hasta ziyaretleri, taziye ziyaretleri yapıldı. Cenazelerle ilgili bütün çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla, bir yerde sorun varsa sorunun giderilmesi için bütün çalışmalar yapıldı. Her şikayetin, her talebin süratle çözülmesine imkân verildi. Psikolojik destek isteyenlere yardım edildi. Şu anda İzmir'de kimse aç ve açıkta değil. Bunlar CHP'nin yaptığı çalışmalar... Elbette ki Kızılay'ın, AFAD'ın, jandarma kurtarma ekibinin de çabaları da var bu çabalara da ayrıca teşekkür ederiz." bilgisini paylaştı.

"Siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok"

Kılıçdaroğlu, "Bir deprem gerçeği var. Bunu sürekli yaşıyoruz. Eğer biz, ülke olarak deprem gerçeğini kabul ediyorsak, gerekli önlemlerin alınması konusunda çaba harcamak zorundayız. Depremde hayatını kaybedenlerin partileri hiç önemli değil. Arkalarından Fatiha okuyoruz, gözyaşı döküyoruz. 'İnşallah bir daha olmaz' diye dualar ediyoruz. Ya sonra ne yapıyoruz? Değişen hiçbir şey yok. Asıl soru bu. Siyasi ve sivil dünyada değişen bir şey yok." düşüncesini dile getirdi.

"Yasaların kendi aralarında hiçbir tutarlılığı yok"

Kılıçdaroğlu, "Deprem olduğunda, can kaybını nasıl minimalize edebiliriz veya nasıl hiç olmaz bunu düşünmek zorundayız. Yaralı sayısını nasıl azaltabiliriz, bunun cevabını bulmalıyız. Siyaset kurumu bu soruların yanıtını bulmak ve yerine getirmek zorundadır. Deprem mühendisiliği denen bir dal var, yani bilim bize bütün bunları sunmuş biçimde. Fay hatları nerede, nerelerde insan yerleşimi olsun olmasın bunları saptamak mümkün. Peki ne yapıyoruz? Yasalar çıkarıyoruz, doğru. Ama yasaların kendi aralarında hiçbir tutarlılığı yok." görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu, "Deprem konusunda biz ne yaptık? Biz ana muhalefet partisiyiz, bizim de sorumluluğumuz var. Bu bölümü, özellikle bize oy vermeyenlerin dinlemesini istiyorum. Bürokrasisi gelişmiş ülkelerde, kaynakların saydam açıklandığı, üniversitelerin bilgi ürettiği ülkelerde depremle mücadele iki aşamadır. Birinci aşama şu, fay hattınız var biliyorsunuz burayı bir afet her an gelebilir, afeti nasıl önlemeliyiz... Birinci aşama bu. Depreme dayanıklı ev yaparsınız, yol yaparsınız, baraj yaparsınız. Burada öyle yapılaşma yaparsınız ki depreme dayanıklı olur. İkinci aşaması da, önlem aldık ama deprem oldu... Depremin oluşması halinde ortaya çıkan riski nasıl giderebiliriz... Hastaneye ulaşım yolu, kurtarma ekipleri nasıl çalışacak vesaire bunlar ikinci aşama. Türkiye'de hangisi yapılıyor? Peki önlem? Önlem alınmıyor. Depremden sonra risk oluşuyor, binalar yıkılıyor, can veriyoruz, gözyaşları döküyoruz, kurtulanlar için seviniyoruz... Peki arkadaşlar, deprem sonrasını biliyoruz da neden öncesinde önlem almıyoruz?" diye sordu.

Cumhuriyet gazetesine tepki

Cumhuriyet gazetesinin manşetine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bilim adamları var bu konuda. Bunlar çaba harcıyor. Bugün bir gazetemiz, şöyle bir başlık atmış "iktidarıyla muhalefetiyle bilime kulak tıkayan Türkiye"... Pes doğrusu. İktidar tıkıyor evet biliyoruz. Bu ayrımı insanın vicdanının yapması lazım. Kim görevini yapıyor, kim görevini yapmıyor bu da önemli." ifadesini kullandı.

"17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AKP ve MHP milletvekilleri reddetmiş"

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Parlamento görevini yaptı mı? Parlamentonun bir eksiği var. 17 yılda depremle ilgili 58 araştırma önergesi vermişiz AKP ve MHP milletvekilleri 'Hayır depremi araştırmaya gerek yok' demiş. Parlamentonun oturup araştırması lazım. Demek ki muhalefet 17 yılda 58 kez depreme dikkati çekmiş. Bilim insanları görevlerini yapıyorlar mı? Evet yapıyor. Çok sayıda bilim insanı 'Önlem alın' diye çıkıyor konuşuyor. Alınan bir önlem var mı, hayır yok. Bilim insanı 'Artık neyi yazacağım, yaza yaza dilimde tüy bitti ama bunlar bir şey yapmıyor' diyor.

"Türkiye Cumhuriyet tarihinde en nitelikli deprem raporunu hükûmete CHP sundu"

Rahat ve açıklıkla şunu söyleyebilirim, deprem konusunda alınması gereken önlemler konusunda Türkiye Cumhuriyet tarihinde en nitelikli, en kaliteli raporu hazırlayıp yürütme organına yani hükümete sunan tek parti var, o partinin adı da CHP'dir.

CHP'nin deprem raporu

Sayın Deniz Baykal, raporun çok iyi olduğunu gördüğü için hükûmetin 'Bu raporu bilmesi lazım, gidin sayın Başbakan'a bunu anlatın' dedi. Dönemin başbakanı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ama diyor ki Sayın Baykal, 'Bu raporu verirken bunu kamuoyuyla paylaşmayın, bu CHP'nin raporu olarak algılanmasın, çünkü deprem siyaset alanı değil. Depreme karşı önlem almak lazım, destek vermemiz lazım. Bu raporun öngördüğü kanunların Meclis'ten çıkması için desteğe hazırız deyin' diyor. Ne zaman? Kasım 2005. Sayın Baykal'ın önerisi üzerine Sayın Ersin Arıoğlu ve ekibi Başbakanlık müsteşarına telefon ediyor. Sayın Başbakan'a deprem konusunda uluslararası önemli bir raporun hazırlandığı, bilgi vermek istediklerini ifade ediyorlar. Ömer Dinçer, 'Sayın Başbakan yoğun ama size 20 dakika ayırabilir' diyor.

"Erdoğan rapora 3.5 saat ayırdı"

Erdoğan'a sunulan rapor 3 bölümden oluşuyor. Randevu günü Sayın Başbakan'la görüşüyor, Erdoğan ilgili bakanları davet ediyor. 20 dakika zaman ayırması gereken rapora 3 buçuk saat ayırır. Raporun ne kadar önemli olduğunun bilinmesi lazım. Biz bu güne kadar Ey Erdoğan biz raporu sunduk sen bir şey yapmadın' demedik.

"Bu rapor maalesef ki raflarda yerini aldı"

Erdoğan Başbakanlık basın merkezine talimat verir, deprem konusunda önemli bir brifing aldığını duyurur. Erdoğan, raporun çok önemli olduğunu söyler. 'İstanbul Valisi'nin ve belediye başkanın da duyması gerekir' der. Bu rapor maalesef ki raflarda yerini aldı. Muhalefet partisi ne yapıyor diyenlerin kulağına küpe olsun.

"Deprem vergileri nereye gitti' diye sorunca kıyametler kopuyor"

Nerelerin zarar göreceği belli ama önlem alınmıyor. Bu bir siyasi tercihtir. Bu paranın nereye harcanacağının tercihidir. AKP siyasi tercihini böyle kullanmıştır. Gidiyorsunuz deprem binaları yıkılmış oraya. Burada deprem riski olduğunu biliyor muyduk, biliyorduk. Siyasiler değil uzmanlar söylüyor. Niye önlem almadın. Gerek yok önlem almaya, bina yıkılır içindekiler yıkılır, e ben de giderim onlara derim ki ben size yeni bina vereceğim. E ölenler? Ölenler gitti...

Soruyorum deprem vergileri nereye gitti, kıyamet kopuyor. Erdoğan sorduğum soruya yanıtında; 'Harcanması gereken yere harcadık, bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok' diyor. Bana hesabını vermeyeceksin sen, millete vereceksin. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz. Siz, insan nasıl ölür, bilerek, görerek, depremi bilerek ama önlem almıyorsunuz.

Devlet sağlıklı yönetilmiyor arkadaşlar. Ahlak olarak yönetilmiyor, bilgi olarak yönetilmiyor, liyakat olarak yönetilmiyor. Vatandaştan parayı topluyorsun deprem vergisi diye, sonra alıyorsun o vergiyi başka yerde kullanıyorsun. Bu vatandaşı aldatmadır. Bunu sorunca da, efendim sen bana soru soramazsın. 'Senin aldığın aylığı ben ödüyorum' diyecek vatandaş.

"CHP'nin devleti yönetme zamanı geldi"

Deprem konusunda, deprem riski konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en nitelikli, en tutarlı, en sağlıklı raporları yazıp bunu bir siyasi malzemesi yapmadan bunu gidip yürütme organına götürüp teslim eden, ayrıca 3 buçuk saat anlatan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetme zamanı gelmiştir. "