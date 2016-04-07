CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik "Siyasi sapık" benzetmesine ağır karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "Hem cinsel sapıklığın, hem siyasi sapıklığın adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır!" dedi. ""Evet bir daha söylüyorum; Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu Ensar Vakfı'nın önüne yatıyor!" diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece Aile Bakanı değil, Milli Eğitim Bakanı da Ensar'ın önüne yatmış vaziyette" diye konuştu.

Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi'ni ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasetin doğasında eleştiri vardır. Biz bir şey konuşuruz bizi siyaset kanadı eleştirir. Bizim anlamaktan zorluk çektiğimiz konu şu. Neden Cumhurbaşkanı tartışmaların odağı haline geliyor. Her şeye maydanoz oluyor. Bir dakika sus ya. Bana cevap ver diyor. Sen kimsin ben sana cevap vereceğim.

Yaptığım eleştiriye karşı sapık sözcüğünü kullanıyor. Ben o zata soruyorum. Dolmabahçe'de oturup, kadınlara, kızlara bakıyorum demek nedir. Sapıklık değil midir? Söyleyen sayın Erdoğan. Seyrediyorum, bakıyorum diyor. Kadınlara kızlara bakıyorum diyor. Senin görevin bu mudur?

Bu zatr çıkıp TBMM'de tarafsız olacağına dair yemin etti. Siyasi sapıklı parlamentonun önüne çıkıp yemin ettikten sonra yeminini tutmayıp, namusunu ve şerefini çöpe atandır. Bunu adı siyasi sapıklık değildir de nedir?

"Hem cinsel sapıklığın, hem siyasi

sapıklığın adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır!"

Al ananı da git diyen sen değil miydin? Sen değil miydin? Hem cinsel hem de siyasi sapıklığın adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa gel karşıma, senin istediğin televizyon programlarında oturalım konuşalım bakalım sapık kimmiş.

Deyimler sözlüğüne bakın, önüne dikilmek, önüne düşmek, önüne geçmek, önüne yatmak deyimdir. Önüne yatmak iki anlama geliyor. Bir kimsenin önüne boylu boyunca uzanmak. Bir kişi veya kurumu korumak amacıyla elindeki imkanları kullanmak. Bunu alıp da cinsel bir alana çekmek onların kafalarının arkasında neleri düşündüklerini gösteriyor aslında. Sen bakansın, çocukları koruyacağın yerde kalkıp vakfı koruyorsun.

"Sadece Aile Bakanı değil,Milli Eğitim Bakanı da Ensar'ın önüne yatmış vaziyette"

Önüne yatmak deyimini de kendileri kullandı. Milli Eğitim Bakanı da Ensar'ın önüne yatmış vaziyette. Çocuklar Karaman'da tecavüze uğrarken senin ağzından bir cümle çıktı mı? Sen nasıl bir insansın ya. Bir cümle dahi kurmuyorsun. Sende nasıl bir ahlak var. Sen hiçbir şey yapamazsın. Cürmün olsa oturduğun yer kadar senin cürmün. Biz haklıyız, namusluyuz. Biz çocuklarımızı koruruz. Çocuklarımızın yaban ellere teslim edilmesine karşıyız. İlköğretimde, ortaöğretimde yurt açma yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nındır. Bu yetki olmadığı halde bu vakıflar bu yurtları nasıl açtılar?

Onların kadınlarına da sesleniyorum. Sizin bakanlarınız Ensar'ın önünde yatarken siz hiç o çocukları düşünüyor musunuz? O çocukların çektikleri acıları düşündünüz mü? Bir anne çocuğunu sinek ısırsa yüreği dağlanır. Bunlarda nasıl bir ahlak var. Emin olun anlamakta zorlanıyorum. Beni protesto ediyorlar. Başımın üstüne. O çocuklara niye sahip çıkmıyorusunuz. O anneler, o çocukları niye o yurtlara gönderiyor. Fakir oldukları için. Siz o çocukları iktidarın desteğiyle karanlık ellere teslim ediyorsunuz. Biz bunu eleştirince de kıyameti koparıyorsunuz.