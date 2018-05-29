Kılıçdaroğlu: HDP'nin barajı aşması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin barajı aşması gerektiğini kaydederek "HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en en azından genel başkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siyasetin ana yeri TBMM’dir" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seçmenlerin ilgisinin günden güne arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, İnce’nin seçimi birinci turda kazanabileceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısında hangi isim yarışırsa onu destekleyeceklerini açıkladı.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

Muharrem İnce’nin performansını nasıl buluyorsunuz? Adaylığını açıkladığınız gün sayın İnce’yi kürsüye çağırırken kurduğunuz cümle (Gel bakalım Sevgili muharrem İnce) kimi kesimlerin tepkisini çekti…

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidar kesiminin tepkisini çekti. Biz uzun süredir arkadaşız, kendisini davet ettim oraya. Başında da sayın sözcüğü var. Muharrem beyle tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor.

“İkinci tura kalsa dahi alacaktır”

İlk turda sonuçlanacağını düşünüyor musunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin? İkinci tura kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak stratejiniz nedir?

Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanlığını alacağız, parlamentoda da çoğunluğu sağlayacağız. Millet İttifakı bizim demokrasi tarihimizde atılmış en önemli ittifaklardan birisidir. Türkiye’nin geleceği esas alınarak, demokrasi esas alınarak ve bu millet için çalışmak ve bir araya gelmek için güç birliği yapıldı. Bunun sonucu hep birlikte alacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkesin bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız. Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükle nasıl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye’si nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran’da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün Türkiye’ye ve dünyaya. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevecenliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınırsa sayın Akşener’le sayın Karamollaoğlu ile siz ya da ittifakın diğer birleşenleri bir araya gelip sayın Muharrem İnce için bir ortak miting düşünür müsünüz?

Biz bazen mitingleri çok abartıyoruz. Asıl olan mitinge gelmeyen ama gönlü bizde olan insanın yanına gitmektir asıl olan. Ya da bize mesafeli olan insanı kazanmaktır. Eğer çalışmaları bu bağlamda götürebilirsek başarılı bir süreci yönetmiş oluruz. Saadet Partisi bizim siyasal tarihimizin önemli bir partisidir. Saygıdeğer bir genel başkanı var. Toplumun pek çok kesimi de kendisine saygı duyuyor. Aynı şekilde sayın Akşener devlet deneyimi var, birikimi var, bir kadın kimliği ile çıktı, siyaset tarihimizde de zaten geçmişte de başarıları vardı bu kez de başarılı bir profil çiziyor. Bir araya geliş amacımız belli. Millet için bir araya geldik Millet İttifakı dedik ismine. Dolayısıyla ülkenin çıkarları için ne gerekiyorsa ortak karar verilecektir.

“Erdoğan’ın karşısında kalan ismi destekleriz”

Meral Akşener’in bir röportajda dile getirdiği bir iddia var. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura Muharrem İnce’yi istiyor çünkü ben kalırsam kaybedeceğini biliyor” diyor.

Bu tür görüşler olabilir ama sonuçta kimin ikinci tura kalacağına halk karar verecek. Eğer biz millet için demokrasi için bir araya geldiysek, Türkiye’nin uluslararası alanda hırpalanan görüntüsünü biraz değiştirebilirsek demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’yi bütün dünyaya anlatabilirsek bence asıl amacına ulaşmış olacağız.

Kim kaldıysa ikinci tursa sayın Erdoğan’ın karşısına siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekleyeceğiz onu diyorsunuz yani.

Elbette.

Parlamentoda nasıl aritmatik öngörüyoruz?

Parlamentoda çağunluğu alırız. Parlamentonun yetkileri son dönemde kısıtlandı. Cumhurbaşkanı kararnamelerle uzun süre götürecek. Ama muharrem bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha güçlü bir demokratik parlamenter sistem inşa edilecektir. Güzel bir anayasayla ve toplumun her kesimini kucaklayan hiç bir kesimi dışlamadan bu topraklarda yaşayan bütün insanları kucaklayarak, yurtdışındaki işçilerimizi,düşünce insanlarımızı da kucaklayarak yeni bir anayasa yapacağız.

HDP’nin durumu da Meclis aritmetiğini etkileyecektir. Siz HDP’nin bir baraj sorunu yaşadığını düşünüyor musunuz?

Kamuoyuna yansıyan anketler barajı aşabileceği görülüyor. HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en ezından genelbaşkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siyasetin ana yeri TBMM’dir. Bütün siyasal partilerinde bir şekidel temsil edildiği bir arena olması lazım. Dolayısıyla diğer partilerinde olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini de yapacağız. Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanı ve bizimde parlamentoda çoğunlukta olduğumuz bir süreçte kısa süre içinde dünyada hiç bir emokratik ülkenin Türkiye’de demokrasi yoktur diyemeyeceği ve imreneceği, demokrasi konusunda kısa sürede çok görkemli adımlar attılar diyebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çünkü bizim gibi düşünmeyen insana da saygı göstereceğiz. Medyayı daha özgür kılacağız. Medye birilerinin veya belli çevrelerin veya belli grupların kontrolünde olmayacak. Onlar halkı özgürce bilgilendirecekler.

Muharrem İnce seçilirse Bakanlar Kurulu listesini kim belirleyecek?

Tabii ki Muharrem Bey seçilince o belirleyecek. Parlamento’da bir kan değişimi her zaman gerekiyor. Havuz medyası “CHP’de tasfiye” diye başlık atıyor, iktidar partisinde milletvekilleri listelere giremeyince “AK Parti’de değişim” oluyor. Muharrem Bey ile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Listeyi başkan yardımcılarıyla birlikte yaptık. Tepkiyi anlıyorum ama artık geride kalmalı.

Eren Erdem'in açıklamaları

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in MİT TIR’ları belgesini bülent Tezcan’dan aldığını ve zaman gazetesine sizin talimatınızla gittiğini açıklaması tartışmalara neden oldu…

Eren erdem Bey ile görüştüm. MİT TIR’ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı. Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu . Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Bunu Eren Erdem’e yurtdışı yasağı konulası ayıptır.

Ekonomideki gidişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dolar yerinde duruyor, Türk Lirası değer kaybediyor. Türk lirası durmadan değer kaybettiği için freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Dolarda spekülasyon yapan varsa devlet yapanı bulmalı. Türkiye şu anda yönetilmyor. Dış güçler değil Türkiye’nin yönetilmemesi sorun. Eğer MB’ye müdahale ederseniz suç işlemiş olursunuz. Köprü geçişleri, ihaleler neden dolara endeksli. Yakasını tefeciye kaptırmış bir siyasi iktidar ülkeyi yönetemez. 151 milyar 35 milyon dolar Mart 2018 itibarıyla yurtdışına ödenen faiz. İçerdeki rakamı vereyim; 687 milyar 124 milyon lira. Rantiyeye hizmet ediliyor vatandaşa hizmet edilmiyor. Bütün vaatlerimizin hesabını yaptık.

Türkiye beton ekonomisinden çıkmak zorundadır. Köprünün maliyetini sorunca suçlanıyoruz. Bunu kaça yaptın? Toplumu hesap vermek dünyanın en onurlu görevlerindendir.