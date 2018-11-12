Kılıçdaroğlu: HDP ile siyaseten görüşmüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yerel seçim ittifakı için görüştükleri yönünde çıkan söylentiler için “Milletvekilleri parlamentoda birbirini görüyor, konuşuyor ama siyaseten görüşmüyoruz” dedi.

Hürriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu partisi ve siyasi gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İktidarın, HDP ve PKK ile CHP’nin işbirliği yaptığı yönündeki sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

“PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan tek siyasi parti lideri benim. PKK terör örgütü beni öldürmeye çalıştı. Bu saldırıda şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı’nı da bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine saygılarımı iletiyorum. Adalet Yürüyüşü sırasında da IŞİD terör örgütünün hedefi oldum, malumunuz dava sürüyor. Biz hiçbir terör örgütüyle kol kola da değiliz, yan yana da değiliz. Ben kol kola geziyorsam neden bana saldırdı. PKK bana saldıracak, bir askerimiz şehit olacak, ben kol kola gezmiş olacağım.”

HDP ile bir görüşme olup olmadığı konusunda Kılıçdaroğlu, “Hayır. Milletvekilleri parlamentoda birbirini görüyor, konuşuyor ama siyaseten görüşmüyoruz” dedi.

"Kendi düşünceni kurumsal olarak açıklayamazsın"

Kılıçdaroğlu, Türkçe ezanı savunduğu için parti disiplin kuruluna sevkedilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz için şunları söyledi:

“CHP’nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz, onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Zaten partili olmak kendini sınırlamak demektir. Herkes farklı düşünebilir, biz yetkili kurullarımızda bu farklılıkları özgürce tartışırız. Ama kendi düşünceni kurumsal bir düşünce gibi açıklayamazsın.”