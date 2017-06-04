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Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ile görüşecek

Kılıçdaroğlu, ikili görüşmelerine devam ediyor

04 Haziran 2017 19:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikili görüşmelerine devam ediyor. CHP'li lider önümüzdeki hafta içi HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunun ardından ikili görüşmelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener’le buluşan Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta içi HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ile bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, siyasilerle görüşmeleri kapsamında Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti’nin ardından, MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’le iftarda bir araya gelmişti.

 

 

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