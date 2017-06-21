Kılıçdaroğlu: Hasan Tatlı'ya minnet borçluyum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'ne katıldıktan kısa süre sonra kalp krizi geçiren ve hastanede yaşamını yitiren Hasan Tatlı için, "Bu ülkede adalet olsaydı, vatandaşlar canı pahasına adalet için yürüyüşe katılmazdı. Hasan Tatlı'ya minnet borçluyum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Perşembe günü başlattığı Adalet Yürüyüşü'nde altıncı gün sona erdi. Bugün yedinci gün.

Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne ilişkin, "'Adalet yürüyerek gelmez' diyenler var. Adalet haksızlık karşısında tepkisiz kalarak, güçlüye boyun eğerek ya da susarak hiç gelmez. Ele geçirdiğiniz yargıyı, yeniden bağımsız kılmak için çıktım yola. 'herkes için adalet' isteyenlerin yürüyüşüdür." açıklamasını yaptı.

Hasan Tatlı'ya minnet borçluyum

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'ne katıldıktan kısa süre sonra kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşımını yitiren Hasan Tatlı için, "Bu ülkede adalet olsaydı, vatandaşlar canı pahasına adalet için yürüyüşe katılmazdı. Hayatını kaybeden Hasan Tatlı'ya minnet borçluyum" ifadelerini kullandı.