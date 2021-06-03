Kılıçdaroğlu: Halkına ihanet etmeyen, harcadığının hesabını veren bir siyaset anlayışını sağlamak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında Kuşadası'nda 16 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı kentin rantını kentliye sunmak zorundadır. Halkına ihanet etmeyen, harcadığının hesabını verme onurunu taşıyan yeni bir siyaset anlayışını sağlamak istiyoruz" dedi.

Kuşadası'nda Sealight Resort Otel'de düzenlenen etkinlikte CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, diğer ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partili yer aldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantı salonuna alkışlarla gelirken, Genco Erkal'ın sesinden Kuvayi Milliye Destanı dinletisi yapıldı. Türk şiirini dünyaya tanıtan isim olan Nazım Hikmet de ölüm yıl dönümünde anıldı. Etkinlikte, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilgili tanıtım filmleri konuklara izletildi.

"Beton görmek istemiyoruz"

Projelerle ilgili tanıtımların ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kentlerde beton binalar görmek istemediklerini, yeşil alanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir yerde plan yapıyorsanız mutlaka rantı da vardır. Rantı halkla bölüşüyor musunuz, kent o ranttan yararlanıyor mu? Belediye başkanlarımız söylediler. Yeni yeşil alanlar, parklar yapıyoruz diye. Bundan bütün Kuşadası halkı yararlanacak. Kentin seçtiği belediye başkanı rantı kentliye sunmak zorundadır. Bunu yaptığımızda görevimizi yerine getirmiş oluruz. Her kentin meydanları olmak zorunda. Gökdelen yapmak varken meydan oluşturuyoruz diyeceksiniz. Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda boşaltır. Bazen bir piyano konur o meydana sanatçılar sanatlarını icra eder. Ben Kuşadası'nın 1970'li yıllarını gördüm. Başkan, var olan belediye binasını yıkacağını ve oraya yeşil alan yapacağını söyledi. 'En güzelini yapıyorsun başkan' dedim. Kentler bize gülmek zorunda. Biz de kentlere gülmek zorundayız.

"Torunlarınızın hakkını alıyorlar"

"Kentlerin kimlikleri vardır. İstanbul deyince birden fazla kültür öğesi gelir. Ankara Cumhuriyet'in başkentidir. İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, İzmir yine aynı şekilde. Kentlerin hakkını elinden aldık, teslim etmedik. Nerede boş alan görsek bina dikmeye başladık. Kentler kültür ve sanat merkezi olmak zorunda. Siyaset kurumunu daha sağlıklı ve daha güçlü sorgulamalıyız. İktidar sahiplerinin kentlere ihanet etmesi sıradan olaylar değil. Sadece sizin değil, torunlarınızın da haklarını alıyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkına ihanet etmeyen, harcadığının hesabını verme onurunu taşıyan bir siyaset anlayışını sağlamak istiyoruz. CHP'li belediyeye oy vermeyin diyorlardı. 'Yardımlar kesilir' diyorlardı. Oldu mu, tam tersi, arttı. Kimsenin yoksulluğu afişe edilmeden yapıldı.”