Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke Meclis'e geldi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Silivri'yi toplama kampına benzettiği için hakkında hazırlanan fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

Kılıçdaroğlu, 2011'de Ergenekon sanıkları CHP milletvekillerini Silivri'de ziyaretinin ardından hakimleri eleştirmiş ve cezaevini toplama kampına benzetmişti.

Bu sözlerinin ardınan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu hakkında "Kurum halinde çalışan kamu görevlisine hakaret" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs"ten fezleke hazırlamıştı.

"21'inci yüzyılın Türkiye'sinde bir toplama kampının bahçesindeyiz" sözleri nedeniyle hazırlanan fezleke bugün Adalet Bakanlığı'ndan TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

4 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Savcılık fezlekesinin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok" diyerek dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği dilekçesini Meclis Başkanlığı'na vermişti.

Kılıçdaroğlu 9 Kasım 2011'de cezaevi önünde şunları söylemişti: "Parlamentoya gelip, yeminlerini ederek Anayasa'nın 90'ıncı Maddesi'nde öngörülen kurallar içinde görevlerini yapmak istiyorlar. Ama bu görevler maalesef bazı yargıçlar tarafından engelleniyor. Onlara yargıç demeyi içime sindiremiyorum. Çünkü yargıç, vicdanıyla hareket eden kişi demektir. İktidara muhalif olmanın bedeli, 21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde Silivri'de toplama kampında olmaktır. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Bu ayıbı ortadan kaldırmamız lazım. Türkiye'ye yakışmıyor."