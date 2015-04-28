Kılıçdaroğlu hakkında haciz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, tazminata mahkum olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan tarafından 8 bin 772 TL haciz işlemi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan, açtığı tazminat davasını kazanarak mahkeme masrafları ve faizleriyle birlikte 8 bin 772 TL almaya hak kazandı.

DHA'dan Oktay Ensari'nin haberine göre, kararın Yargıtay’da da onanmasının ardından Hüseyin Beyhan’ın avukatları tarafından Kayseri 2’nci İcra Müdürlüğü’ne başvuruldu ve İcra Müdürlüğünce Kılıçdaroğlu’na ödeme tebligatı yapıldı.

TBMM'ye müzekkere yazıldı

2’nci İcra Müdürlüğü’nün ödeme tebligatına rağmen 10 gün içinde tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu için icra kararı çıkartıldı. Kayseri 2’nci İcra Müdürlüğü de icra işlemeninin yerine getirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müzekkere yazdı.

Davanın geçmişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarında bulundu. Bu nedenle dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye çalışanı, kişilik haklarına hakaretten tazminat davaları açtı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan da bu kapsamda dava açtı.