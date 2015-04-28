Kılıçdaroğlu haciz iddiasını yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği maaşına haciz konulduğu, haciz işleminin yerine getirilmesi için TBMM'ye müzekkere yazıldığı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu, bu iddiaya "Yok öyle bir şey, maaşım yerinde duruyor" diye yanıt verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan'ın açtığı davada 8 bin 772 lira 40 kuruşluk tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği maaşına haciz konulduğu, haciz işleminin yerine getirilmesi için TBMM'ye müzekkere yazıldığı belirtildi.

Kayseri 2. İcra Müdürlüğünden TBMM Başkanlığı'na 24 Nisan'da gönderilen müzekkerede "Alacağın tahsili (8 bin 772 lira 40 kuruş) için borçlunun (Kemal Kılıçdaroğlu) borcu bitinceye kadar ücret, nema, toplu sözleşme farkı ve ikramiyelerinin 1/4'ünün, teminatlar bakımından, borçlunun iş akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli olması halinde ödenecek emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek kadarına haczine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu iddiaları yalanladı

Bu arada Kılıçdaroğlu, partisince Niğde Cumhuriyeti Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Bor ilçesine gitti. Burada bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Şeyh Ahmed Kuddusi Türbesi'ne ziyarette bulunarak, dua etti. Kılıçdaroğlu, program sonunda karayoluyla gittiği Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelişinde gazetecilerin, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı'nın açtığı tazminat davası sonucunda maaşına haciz konulması iddiasına" ilişkin sorusu üzerine, "Yok öyle bir şey, maaşım yerinde duruyor" yanıtını verdi.