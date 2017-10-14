Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş, Anadolu'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır (3)

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KILIÇDAROĞLU'NDAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ ESPRİSİ Nevşehir'in Hacı Bektaş İlçesi'nde Hacı Bektaş Veli anma törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Kozaklı İlçesi'ne geçti

14 Ekim 2017 22:28

KILIÇDAROĞLU\'NDAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ ESPRİSİ
Nevşehir\'in Hacı Bektaş İlçesi\'nde Hacı Bektaş Veli anma törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Kozaklı İlçesi\'ne geçti. İlçede şehit ailelerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, davet üzerine bir öğrenci evini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, öğrencilerle sohbet ederek, eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında öğrencilerden biri, \"Biz genelde boş durmaktansa dağ yürüyüşüne çıkalım, yeni yerler keşfedelim modundayız\" deyince Kılıçdaroğlu, \"Adalet yürüyüşüne gelmediler. Orada yoklardı\" şeklinde espri yaptı.
Kılıçdaroğlu öğrenci evinden ayrıldıktan sonra Karasemir eski Belediye Başkanı Hüdai Özdemir\'in vefat eden babası Halil Özdemir için taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu ardından mülkiyeti alınan CHP Nevşehir İl binasının açılışını yaptı. Partililerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara\'ya gitmek için kentten ayrıldı.

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