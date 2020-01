Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş, Anadolu'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır

Olcay DÜZGÜN-Sinan KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Hacı Bektaş Veli, sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu\'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır\" dedi.

Nevşehir\'in Hacıbektaş İlçesi\'nde Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 54\'üncü Ulusal, 28\'inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri törenlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İran Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard, Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

\"TEMELİNDE BARIŞ OLAN ANLAYIŞI YENİDEN İNŞA ETMELİYİZ\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada 1 asır önce konulan emperyal projenin yıllar sonra uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Kurtuşmuş, insanların mezhep ayrılıklarıyla birbirine kırdırılmaya çalışıldığını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Burada canlar hepimize büyük görev düşüyor. İrfan medeniyetini yeniden diriltmek durumundayız. Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmek durumundayız. Eğer insanları dinde kardeş olarak bilirseniz bu Sünnidir, bu Alevidir diye ayırmazsınız. Böyle görürseniz dünyada barışı kardeşliği ortaya koyarsanız. İşte bu Anadolu toprakları Hoca Ahmet Yesevi\'den Hacı Bektaşi Veli\'ye kadar her yeri esenlik haline getirmiştir. Din ve mezhepleri farklı olsa da aynı mahalleyi paylaşan toplumun milletiyiz. Zulüm kolay, adalet zordur. Haksızlık kolay, hakkı yememek zordur. Bizim yolumuz, \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışıdır. Bu vesileyle aranızda olmakan büyük bir memnuniyet duydum. Cenabı Allah bizleri inşallah Hz. Ali, Hz. Hüseyin ile cennette inşallah buluştursun. Diğer bir konu da inşallah Hacıbektaş\'ın daha uluslararası etkinliklere katılması gerekir. Bütün Hacı Bektaş Veli erenlerini buraya çağıralım. Bununla ilgili bizler de inşallah üzerimize düşen görevi yaparız. Bu etkinlikleri inşallah daha güzel hale getiririz.\"

KURTULMUŞ\'A TEŞEKKÜR ETTİ

Anma etkinliklerinde konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Numan Kurtulmuş\'a sözleri için teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, \"Sayın Bakan Kurtulmuş hepimizin özlediği konuşma yaptı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizim birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Kavgaya değil, huzura ihtiyacımız var\" dedi.

\"ANADOLU\'NUN İNSANCIL VE AKILCI TUTUMUNA ÖNDERLİK YAPMIŞTIR\"

Hacı Bektaş Veli\'nin 13\'üncü Yüzyıl\'da yaşamış büyük bir düşünür ve Anadolu ereni olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Hacı Bektaş Veli, Anadolu coğrafyasının önemli erenlerindendir. Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi\'nin insan yolunda toprak olma anlayışını benimsemiştir. Hacı Bektaş sözlü kültürümüzün temsilcisi olduğu gibi yazılı kültürümüzün de temsilcisi olmuştur. Anadolu\'nun insancıl ve akılcı tutumuna önderlik yapmıştır. Hacı Bektaş ocağında yetişen erenler, dünyanın dört bir yanına yayılmakla kalmamış, dünyanın her tarafına gitmiştir. Balkanlar\'da da Müslümanlığın yayılmasına vesile olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Osmanlı\'da Yeniçeri ocağının piri sayılmıştır. Hacı Bektaş Veli helal kazanç konusunda fikirlerde bulunurken, tembelliğe, haksız kazanca karşı da tepkisini koymuştur. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahi Evran çağdaş Türkiye\'nin uygarlık birikimine katkı koymuş ve anmayı hak etmiştir.\"

\'BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM\'

Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ise, tarihin derinliklerinden süzülerek gelen medeniyetlerin harman olduğu Anadolu\'da 13\'üncü Yüzyıl\'da Moğollar\'ın işgali ile Selçuklu Devleti\'nin yıkıldığını, beylikler dağıldığını söyledi. Başkan Selmanpakoğlu, şöyle konuştu:

\"Topluluklar orada burada, nasıl ve ne olacağını bilmeden savrulmuş, toprak Osman Devleti\'nin kuruluşuna can verecek havayı ve suyu bekliyordu. \'Bir olalım, iri olalım, diri olalım\' diyen Hacı Bektaş Veli toprağa maya, topluma rehber olmanın tohumlarını Hacıbektaş\'tan ekti. Hünkar düşüncesini uygulamaya koyarken, gönülleri, \'Tanrı-evren-insan\' bütünlüğüne aşk ile bağlamaya başladı.\"

Konuşmaların ardından şiir, öykü yarışmaları ödül töreni yapıldı. Törende, 24. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi\'nden Doç.Dr. Özgür Savaşçı\'ya verildi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'a da barışı simgeleyen güvercin verildi.



