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Dünya

KILIÇDAROĞLU, GÜNEY VE KAYA'NIN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ PARİS (A.A)

17 Kasım 2010 13:18

-KILIÇDAROĞLU, GÜNEY VE KAYA'NIN MEZARLARINI ZİYARET ETTİ PARİS (A.A) - 17.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün Paris'te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Pere Lachaise mezarlığına giderek, burada bulunan Güney ve Kaya'nın kabirlerine karanfil bıraktı. Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak ve Fransız Sosyalist Parti yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Paris'te bulunan Kılıçdaroğlu, Senatoda Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Jacques Blanc ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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