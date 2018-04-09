Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesi Meral Akşener'den ittifak açıklaması

Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İttifak ile ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir irtibatımız yok. Fakat sayın Kılıçdaroğlu kongre sonrası 'Hayırlı olsun' ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Ben bi kere başından aday olduğumu söyledim" dedi.

İstanbul Beyazıt'ta bulunan Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Kapalı Çarşı'ya giren Akşener'e, partililer ve bazı genel başkan yardımcıları eşlik etti. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, dükkanları gezerek çay içip esnafın sorunlarını dinledi. Kapalı Çarşı ziyareti sırasında, "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı.

Akşener, esnaflarla sohbetinde, "Ekonomiyi sadece inşaat sektörünün üzerine oturttular. Sayın Erdoğan'ın ekonomik görüşü sadece inşaat üzerinde yürüdü. OHAL ile yönetilen bir ülkede ne yerli ne de yabancı yatırımcı gelip de yatırım yapmaz. Bizim özel sektörün tamamının borcu Avro dolar üzerinden. Ben kalbim titreyerek bakıyorum, her sabah Dolar ve Avro 2 lira arttığında 4.5 milyar Dolar borcumuz artıyor. Tedbir alınması lazım ama ekonomiyi yöneten kişiyle Cumhurbaşkanı kavga ediyor, ya böyle bir ülke olur mu. Burada güven sağlanır mı?" diye konuştu.



İttifaka ilişkin soruları yanıtlarken Akşener “İttifak ile ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir irtibatımız yok. Fakat sayın Kılıçdaroğlu kongre sonrası 'Hayırlı olsun' ziyareti yapacak. Perşembe günü için randevulaştık. Ben bi kere başından aday olduğumu söyledim. Ya herru ya merru şeklinde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.



Akşener esnaf odasını da ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların fotoğraf çektirdiği Akşener, daha sonra Kapalı Çarşı'dan ayrıldı.