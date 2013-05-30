Polis eylemcileri biber gazıyla dağıttı, Önder geldi, her şey eskiye döndü

Taksim Gezi Parkı'nda nöbet tutan eylemcileri polis sabaha karşı dağıttı ve ardından iş makinaları çalışmaya başladı. Bir süre sonra, 2 gün önce olduğu gibi milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in gelmesiyle makinalar durdu, polis çekildi ve park eylemcilere kaldı.

Çevik kuvvet ekipleri bu sabaha karşı, TOMA aracıyla Taksim Gezi Parkı'na girerek 3 gündür burada eylem yapan göstericilere müdahale etti.

Slogan atarak direnen göstericilere biber gazı sıkan polis, eylemcilerin çadırlarını alandan toplayarak uzaklaştırdı. Atılan biber gazlarından çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları da etkilendi.

Kalan çadırlar göstericiler tarafından ateşe verilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çadırları söndürdü.

Polisin eylemcileri dağıtmasının ardından iş makineleriyle parkta çalışma başlatıldı. İş makinesinin önüne yatan bir eylemci güçlükle kaldırıldı. Polislerin güvenlik çemberine aldığı alanda 3 adet iş makinesi çalışmaya başladı.



Gösteriler geri döndü



Çalışmalar sürerken eylemci grup daha sonra alana geri döndü ancak polis engeline takıldı. Çevik kuvvet kurduğu barikatla grubun parka girmesine izin vermedi.



Önder geldi, park eylemcilere kaldı



İlerleyen dakikalarda İstanbul Milletvekili Sırrı Sürreya Önder de Gezi Parkı'na geldi.

Önder, 2 gün önce de alana gelerek iş makinalarının önüne geçmiş ve çalışmaları durdurmuştu. Yine aynı şey oldu ve Önder hafriyat alanına girerek iş makinalarının önüne geçti. Bunun üzerine iş makinaları çalışmalarını durdurdu. Çevik kuvvetin çekilmesiyle, Gezi Parkı yeniden elemcilere kaldı.



Siyasilerin de gündeminde



Başbakan Erdoğan Gezi Parkı'ndaki çalışmalar için kararlı olduklarını belirterek "geri adım yok" mesajı verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün akşam saatlerinde alana giderek eylemci gruba destek vermişti.

Gezi Parkı'na sürpriz ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Topçu Kışlası'nı protesto eden gruba destek amacıyla Gezi Parkı'na ziyarette bulundu.

Parkın yıkılarak, Topçu Kışlası projesinin gerçekleştirilecek olmasını protesto eden ve ağaçların kesilmemesi için çadır kurarak nöbet tutan gruptakiler, bugün parka yeni ağaç fidanları dikti.

Gece saatlerinde ise parka sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, protestocu gruba destek amacıyla Taksim Gezi Parkı'na gitti.

Gürsel Tekin, Muharrem İnce ve Umut Oran'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerinden oluşan bir grubun Gezi Parkı'nda bekleyeceği sözünü verdi.