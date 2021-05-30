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Kılıçdaroğlu: Gezi'de güzel ruh kazandı, ağaçlar kazandı; gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi

30 Mayıs 2021 20:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı" mesajıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi'de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler" notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda Gezi Parkı protestoları sırasında parka kurulan çadırların görüntüleri ve Kılıçdaroğlu'nun protestolardaki görüntülerinin yer aldığı görüldü.

 

 

 

kemal kılıçdaroğluchp
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