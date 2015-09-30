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Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı'yla buluştu

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

30 Eylül 2015 21:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Karargahı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Hürriyet'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu’nun Ağustos ayında yapılan Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun seçimkampanyasına başlamadan önce ziyareti gerçekleştirmek istediği ve görüşmede güncel konuların da ele alındığı kaydedildi.

 

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