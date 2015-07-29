Kılıçdaroğlu Genelkurmay Başkanı ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıllık görev süresini dolduran Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile yarın görüşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veda ziyaretlerinde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile yarın saat 12.00’de TBMM’deki makamında bir araya gelecek.

Emekliye ayrılacak Necdet Özel'den boşalacak koltuğuna ise, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulisi Akar'ın oturması bekleniyor. Akar, göreve gelmesi durumunda, 2019'a kadar bu görevde kalacak.