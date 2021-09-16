CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Merkezi’mizde bir Balkan Masası kurduk. Balkan halkları ile kardeşçe yaşamak istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz Balkan Göç Anıtı Açılışı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözünü hatırlatarak, CHP'nin Balkan ülkeleri ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu "Genel Merkezi’mizde bir Balkan Masası kurduk. Balkan halkları ile kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kardeş belediye uygulamasını başlattık. Bütün politikamızı barışa endekslemek durumundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bütün politikamızı barışa endekslemek durumundayız"

Göçlerin arkasında büyük acılar var. Gözyaşları var ama biz o gözyaşlarını, acılarını yeniden yaşamak istemeyiz. Onları bir intikam alalım duygusu ile de aklımıza asla getirmeyiz. Sadece tarihin bir topluma bir kesime yüklediği acıların unutulmaması gerekiyor. Genel Merkezi’mizde bir Balkan Masası kurduk. Balkan halkları ile kardeşçe yaşamak istiyoruz. Zaman zaman onları davet ediyoruz, zaman zaman bizler gidiyoruz. Kardeş belediye uygulamasını başlattık. Savaş meydanlarında büyük acılar yaşayan Gazi Mustafa Kemal'in savaştan sonra kurduğu cümle çok önemlidir; ‘Yurtta barış dünyada barış.’ Savaşı değil, barışı öncelemiştir. Dolayısıyla biz bütün politikamızı barışa endekslemek durumundayız.

"Hepimiz Anadolu coğrafyasının vazgeçilmez unsurlarıyız"

Balkan ülkeleri ile ilişkiler kuruyoruz. Balkanlar'dan göç edip Anadolu coğrafyasına yayılan çok sayıda vatandaşımız var. 300'ün üstünde dernekleri var. Samsun'dan tutun Kahramanmaraş'a, Adana'dan tutun İzmir'e kadar hemen hemen her yerde bu kardeşlerimizi görmek mümkün. Bunlar gerçekten de herhalde, her alanda çalışarak Türkiye'nin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla artık onlar göçmen, bunlar göçmen diye bir ayrım değil; tam tersine, hepimiz Anadolu coğrafyasının vazgeçilmez unsurlarıyız. Hepimiz bu güzel ülkemizi büyütmek, kalkındırmak zorundayız ve bunun çabasını göstereceğiz.

"Belediye başkanlarımız ayrım yapmadı"

Acıları unutmadan, ama onları hafızamızın bir yerinde tutarak, geleceğe umutla bakarak yeni bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız ve bunu yapacağız. Ana hedefimiz de bu olacak. Belediye başkanlarımız bunun güzel örneklerini veriyorlar. Hatta pandemi döneminden de söz etti başkanımız; emin olun Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı pandemi dönemi çok daha ağır geçirilecekti. Canla başla çalıştılar, sizler için çalıştılar. Belde halkı için çalıştılar, ihtiyaç hisseden talepte bulunan vatandaşlar için çalıştılar, çaba harcadılar. Bütün belediye başkanlarımızı bu bağlamda saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Ayrım yapmadılar.

"Doğanın da haklarını savunacağız "

Yeşil alan çok önemli bir şey. Özellikle gençler bu konuda son derece duyarlı. Ağaçları istiyoruz, ormanları istiyoruz, ırmakları istiyoruz, temiz bir hava istiyoruz, temiz bir havada yaşamak istiyoruz, ağaçların gölgesi altında uzanmak istiyoruz. Ağacın altında yatıp, gökyüzüne baktığınız zaman devasa kâinatın ne kadar büyük olduğunu kendi hafızanıza bile sığdıramazsınız. O nedenle doğayı bize hissettiren tabiatın kendisidir. Bizim nasıl haklarımız varsa doğanın da hakları var. Bizim genel başkan yardımcılarımızdan birisinin görevi doğa haklarıdır. Doğa haklarını savunmaktır. O nedenle doğanın haklarını da savunacağız.

"Sandık gelecek ve umudu nasıl büyüttüğümüzü bütün dünyaya göstereceğiz "

Sakın ola ki karamsar olmayın. Karamsarlık bize yakışmaz. Karamsarlık bizim tarihimize de yakışmaz. Biz geleceğe umutla bakan ve umudumuzu büyüten bir halkız. Bugün bazı umutsuzluklar olabilir, karamsar bir atmosfer olabilir, demokraside aksaklıklar olabilir, yaşam tarzımızda sıkıntılar olabilir belli baskılar olabilir ama inanıyorum ki hep birlikte sandık gelecek ve umudu nasıl büyüttüğümüzü bütün dünyaya göstereceğiz.”