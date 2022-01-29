Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: Gücünüzün ne kadar farkındasınız bilmiyorum, siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere, "Bir gücünü var, gücünüzün ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Efendim niçin gidip oy kullanayım gitmek istemiyorum' Bunu söylediğiniz zaman işsizlik olabilir ve ben bu konuda duyarsızım demek bu. Yoksulluk olabilir ama ben duyarsızım demek. Eğer şikâyetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız o zaman sorunların çözümünde temel aktör olursunuz. Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde" diye seslendi.

Genç İstihdam Çalıştayı’nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkeyi ayağa kaldırmak için dört ayaklı strateji uygulamaları gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Birinci ayak demokrasidir. Düşünce özgürlüğüdür, yargı bağımsızlığıdır. Eğer düşünceyi ifade özgürlüğü yoksa hiçbir sorunu tartışamayız. Yargı bağımsız olmalı ki birilerinin talimatıyla hakim bizleri içeri atmasın. Demokrasi olmalı ki sabahın köründe gençlerin kapılarını polis kırıp içeri girmesin. Bunlar olmadığı takdirde ülkeyi büyütemez, geliştiremez, istihdam ortamı yaratamazsınız. Gençler geleceklerini yurt dışında aramaya başlarlar" diye konuştu.

Sınavda yüksek puan alıp mülakatta elenenleri hatırlatan CHP lideri, "Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Her birimizin ülkenin geleceği konusunda sorumluluğumuz var. Bu düzeni değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

"Üretmek ekonomik bağımsızlığın temel noktasıdır"

CHP lideri ikinci ayağın da üretim olduğunu söyledi. "Türkiye'nin üretmesi lazım" diyen CHP lideri, "Her alanda üreteceksiniz ve ülkeyi saygın kılacaksınız. Bu ancak düşünceyi ifade özgürlüğünün olduğu ülkelerde olabilir. Baskının olduğu otoriter yapının olduğu ülkelerde insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemezler. Sansür düşünceyi kısıtlamadır. Üretmek aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın temel noktasıdır. Siyasal bağımsızlığınızı korumak istiyorsanız ekonomik bağımsızlığınızı güçlendirmek zorundasınız" diye konuştu.

"Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundasınız. Anayasa der ki herkesin çalışma hakkı vardır devlet bu hak için olanakları hazırlar diyor. Peki işsizler ordusu nedir? Demek ki gerçek anlamda sosyal bir devlet değiliz biz" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer milyonlarca gencimiz işsizse sosyal devlet görevini siyasal iktidar yerine getirmiyor demektir" dedi.

KYK çıkışı: Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz

CHP lideri, "Benim sorumluluğum sizlerden fazla farkındayım ama sizin de sorumluluğunuz var. Sosyal devlette bir üniversite öğrencisi kamudan yardım oluyorsa sigortalı bir işi olmadığı sürece ondan paranın istenmesi doğru değildir, bunu kaldıracağız. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz. Bunu kaldıracağız. Ancak bir işe girer, sigortalı olarak çalışır, asgari ücretin üzerinden bir gelir elde ederse o zaman taksitle ana parayı alırsınız. Asgari ücretle başladıysa hangi parayı isteyeceksiniz? Sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur. ‘Ben siyasetle ilgilenmiyorum’ sözleriyle karşılaşıyorum. Hayatın her alanı siyasetle ilgilidir. Siyaset kurumunun dışında kendinizi görmeyin. Ekonomik olarak, toplumsal olarak ciddi sorunlarımız var doğrudur. Bunları aşmanın yolu siyaset kurumudur” sözlerini kaydetti.

"Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde"

Kılıçdaroğlu, "Bir gücünü var, gücünüzün ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Efendim niçin gidip oy kullanayım gitmek istemiyorum' Bunu söylediğiniz zaman işsizlik olabilir ve ben bu konuda duyarsızım demek bu. Yoksulluk olabilir ama ben duyarsızım demek. Eğer şikâyetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız o zaman sorunların çözümünde temel aktör olursunuz. Siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde" ifadelerini kullandı.