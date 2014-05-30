Kılıçdaroğlu: Gencecik çocuklarımızı biber gazıyla, TOMA'yla, copla dövmeyin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciasında siyası bir sorumlunun ortaya çıkmasını gerektiğini söyledi. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle şiddet içermeyen gösterilere izin verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Kıyamet kopmaz ki” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için destekleyecekleri adayı belirlemek için temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kapsamda Kamu-Sen’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı konusunda “Görüşmelerimiz sonucunda kararımızı vereceğiz” diye konuştu.

Soma’daki maden faciasıyla ilgili siyasi bir sorumlunun ortaya çıkmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“301 insanımız hayatını kaybetti, bir siyası sorumlu ortada yok. Hiçbir vatandaşımızın bunu unutmasını istemiyorum. Yapacağınız yardımların hiçbirisi onların babalarını getirmez. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Bir siyasal sorumlu bekliyoruz, şu ana kadar gelmedi."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma'ya yaptığı ziyaret sırasında bir vatandaşı tokatladığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Kendi vatandaşını tokatlayan bir başbakanın olduğu ülkede huzur olmaz. Başbakan’ın özür dilemesi gerekiyor. Kendi vatandaşını tokatlayandan başbakan olur mu? Bunları kabul etmek mümkün değil” dedi.

Gezi Parkı olaylarının yıldönümünün hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hükümeti insanları tahrik etmek için provokasyonlara başvuracağını bütün yurttaşımızın bilmesini istiyorum. Polis taziyeye giden kendi vatandaşını öldürüyor. Eli silahlı, yüzü maskeli insanlardan kaçının. Biz ülkemizde huzur istiyoruz. Bu provokasyonlara karşı her yurttaşımızın dikkatli olması lazım. Hükümet yapıyor bu provokasyonları. Gencecik çocuklarımızı biber gazıyla, TOMA’yla, copla dövmeyin. Bırakın gösterilerini yapsınlar. Ellerinde kitap, karanfil başka bir şey yok. Polise karanfil verecek, versin karanfili. Bu suç değil ki. Şiddete başvurursa o ayrı; şiddeti istemeyiz, kabul etmeyiz. Gezi eylemleri nedeniyle bir araya geleceklerse gelsinler, kıyamet kopmaz ki bu ülkede.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan Ankara’ya hareket etmek için bindiği THY uçağının iki saat rötar yapmasıyla ilgili olarak ise “THY gibi bir markanın bu konuma düşmesini içime sindiremedim” dedi.