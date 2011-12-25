Kılıçdaroğlu: Gece yarısı operasyonuyla zam yapılmaz

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili maaşlarına yapılan düzenlemeyle ilgili, ''Gece yarısı operasyonuyla zam yapılması doğru değildir'' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Pembe Köşke gelerek İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 38. yılı dolayısıyla okutulan mevlidi dinledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, buraya gelişinde gazetecilerin milletvekili maaşlarına yapılan düzenlemeye ilişkin sorusu üzerine, ''Milletvekili aylıklarına gece yarısı operasyonuyla zam yapılması doğru değildir'' dedi.