Kılıçdaroğlu: Gazeteciliğe üç koldan saldırı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yöneticilerini kabul etti. TGS Başkanı Gökhan Durmuş, yaşanan süreçte gazetecilerin yaşadığı sıkıntıları yüksek sesle duyurabilme amacıyla Gazeteciler Konferansı yapmayı planladıklarını belirterek, Kılıçdaroğlu’nu davet etti. Kılıçdaroğlu, konferansa destek ve açış konuşması sözü verdi.

“20 Temmuz sivil darbesinin” en çok medya mensuplarını etkilediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ciddi sorunlar var. Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Medyaya dönük uygulamalar, Türkiye’yi dünyanın gündemine taşıdı. Bu gelecek açısından ciddi endişe yaratıyor” dedi. Kılıçdaroğlu tüm tutuklu gazetecilerin serbest kalması gerektiğini kaydetti. Türkiye’de daha önce cumhurbaşkanı, başbakan veya bakanlar hakkında haberler yapıldığını ve kimsenin hapse atılmadığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bugün gazeteciler haber yapma, yazı yazma konusunda büyük kaygı taşıyor. Gazetecilerin otosansür uyguladıkları bir süreç yaşanıyor. Medya patronların üzerinde de ciddi baskılar var” diye konuştu.

Medya dünyasına üç ayrı kanaldan baskı yapıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İlki; gazeteciler cezalandırılıyor, ikincisi medya patronları tehdit ediliyor, son olarak da finansal denetimlerle gazetelere ağır cezalar veriliyor. Bu üç ayrı koldan muhalif medya organları susturulmak isteniyor” diye konuştu. Hiçbir darbe döneminde medyanın bu kadar çok sıkıntı yaşamadığının altını çizen Kılıçdaroğlu, her kesimde olduğu gibi özellikle 20 Temmuz’un ardından medyanın da ayrıştırıldığını ve kutuplaştırıldığını belirtti. Yandaş medyaya her türlü destek sağlanırken, iktidarın beğenmediği gazete ve televizyonlara sansür uygulandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları (THY) örneğini vererek, muhalif gazetelerin uçaklarda verilmediğini anımsattı.

Güvenecek yapı kalmadı

Medyanın yaşadığı tüm sıkıntılarda hükümete güç veren temel unsurun medya mensuplarının sendikasızlaştırılması olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Gazetecilerin sendikalardan dışlanması farklı bir sürecin yaşanmasına yol açtı. Gazetecilerin güveneceği bir yapı kalmadı” diye konuştu.