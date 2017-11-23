Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı (1)

Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı\'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu\'nun toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye sorununun çözümü için yapılan toplantının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Şimdi bizim istedimiz noktaya geldiler. Suriye\'nin sorunu çözmek istiyorlar. Çözülürse mutlu oluruz. Üzerimize düşen ne varsa yaparız\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın Rıza Sarraf açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Ne olursa olsun o dava görüşülmeden yorum yapmak doğru değil\" diye konuştu.

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