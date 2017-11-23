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KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI (1)

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

23 Kasım 2017 16:39

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Ambarlı Limanı\'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu\'nun toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suriye sorununu çzümü için yapılan toplantının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Şimdi bizim istedimiz noktaya geldiler. Suriye\'nin sorunu çözmek istiyorlar. Çözülürse mutlu oluruz. Üzerimize düşen ne varsa yaparız\" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım\'ın Rıza Sarraf açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu,  \"Ne olursa olsun o dava görüşülmeden yorum yapmak doğru değil\" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun soruları yanıtlaması

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