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Dünya

Kılıçdaroğlu Fransa'ya gidiyor; Strasbourg'da 'popülizm'i anlatacak

Kılıçdaroğlu, OHAL kaynaklı uygulamalar, tutuklu milletvekilleri ve gazetecilerle ilgili dosyalarla gidiyor

07 Kasım 2017 10:57

Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu’na davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (7 Kasım 2017) Fransaya gidiyor. ‘Popülizm’ üzerine konuşma yapacak Kılıçdaroğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin önemine değinerek, olası bir kopmanın hem Türkiye hem de AB’nin aleyhine olacağını vurgulayacak. 

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Dünya Demokrasi Forumu’nun davetlisi olarak bugün Strasbourg’a gidecek. Günübirlik ziyarette Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu görüşmeye, çantasında Türkiye ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra Olağanüstü Hal’den (OHAL) kaynaklı uygulamalar, tutuklu milletvekilleri ve tutuklu gazetecilerle ilgili dosyalarla girecek.

Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı’na yürütmeyi tek başına kontrol etme imkânı verdiği yönünde eleştirilerin yer aldığı bir rapor hazırlayan Venedik Komisyonu delegasyonuyla da görüşmeler yapacak.

Her yıl düzenlenen ve dünyanın farklı yerlerinden siyasetçi, gazeteci, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademik çevrelerden davetlilerin katılımıyla yapılan ‘Dünya Demokrasi Formu’ Fransa, Avrupa Konseyi ve Strasbourg Belediyesi’nce organize ediliyor. Forumda bu yıl “Avrupa’da yükselen popülizm, siyasi partilerin ve medyanın rolü” başlığı tartışılırken Kılıçdaroğlu, “Popülizm problem midir?” konulu oturuma Yeni Zelanda Başbakanı Helene Clark, Kanada Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçisi Stephane Dion ve Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Terje Roed Larsen’le beraber katılacak. 

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