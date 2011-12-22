Kılıçdaroğlu: Fransa kendi tarihine ihanet içinde

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çağdışı anlayışı Fransa'da görmekten üzüntülü olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Fransa kendi tarihine ihanet içindedir" dedi.





Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, kendilerine Fransa'nın özgürlükler ülkesi olduğu, düşüncelerin yasaklanamaz dendiğinin öğretildiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 1789 devriminin yaşandığı bir ülke olduğunu belirterek, bu tarihin aydınlanmanın başlangıcı olduğunu kaydetti. Bu devrim ile düşünce özgürlüğü üzerinde bütün engellerin kaldırılmasının istendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, burada özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin görülebileceğini söyledi.





"Fransa kendi tarihine ihanet içindedir." diyen Kılıçdaroğlu, özgürlük konusunda sembol olan bir ülkenin bugün siyasetçiler yoluyla kelepçe vurulmak istendiğini vurguladı. "Nereden nereye savrulan bir ülkeyi düşünün." diyen Kılıçdaroğlu, 1915 olaylarıyla ilgili olarak en sağduyu çağrısını bütün ülkelere Türkiye'nin yaptığını ifade etti. "Bütün arşivleri açalım dedik, bütün ülke arşivleri açılsın dedik." diyen Kılıçdaroğlu, "Tarihçilerin görevini siyasetçiler üstlenebilir mi? Çağdışı anlayışı Fransa'da görmekten üzüntülüyüm. Sarkozy'nin Fransa'sı ile bize öğretilen Fransa arasında büyük bir fark var." diye konuştu.

