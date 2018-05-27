Kılıçdaroğlu: 'FETÖ' ile mücadele verildiğine inanmıyorum, parayı bastıran, arkası olan dışarı çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ' davalarında askeri okul öğrencilerine verilen cezaları eleştirerek "FETÖ ile bir mücadele verildiğine inanmıyorum. Parası olan, arkası olan çıkıyor; gariban içeride. 33 ere 7 kez ömür boyu hapis cezası veriyor. Erin ne günahı var? Komutanlarını serbest bırakıyorsunuz. FETÖ ile mücadele bu mudur?" diye sordu.

Bir dizi temasta bulunmak için Ankara'dan Eskişehir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyareti etti. Burada yaptığı konuşmada teröre karşı oldukları belirten Kılıçdaroğlu, "FETÖ ile bir mücadele verildiğine inanmıyorum. Parası olan, arkası olan çıkıyor; gariban içeride. 33 ere 7 kez ömür boyu hapis cezası veriyor. Erin ne günahı var? Komutanlarını serbest bırakıyorsunuz. FETÖ ile mücadele bu mudur? Parayı bastıran, arkası olan dışarı çıkıyor; gariban içeride kalıyor" dedi.