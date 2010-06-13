Kılıçdaroğlu Facebook'tan seslendi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan"yol arkadaşların"a yayımladığı mesajda "CHP'yi birinci parti yaparak anamızı ağlatan AKP'den hesap soracağız" dedi. CHP iktidarının, "mayından temizlenecek toprakların köylüye dağıtılması, peşkeşe hayır demek" anlamına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, sayfadaki hayranlarına "Facebook'ta, Kemal Kılıçdaroğlu hayran sayfasında, sanal dünyanın hayranlığını değil, Türkiye'ye, CHP'ye sahip çıkmanın gerçekliğini, iktidara yürümenin heyecan ve sorumluluğunu yansıtıyorsunuz, o nedenle bir araya geliyorsunuz" da dedi.





CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa'daki yaklaşık 500 bin kişi, Facebook'ta ''Kemal Kılıçdaroğlu Hayranları'' olarak bir araya geldi. Grup, internet ortamı dışında tanışma toplantısı da düzenledi.





Kılıçdaroğlu, bu organizasyonun temsilcisi ve koordinatörü konumundaki Aygün Acar, Damla Toprak, Ufuk Kablan ve Dilara Yılmaz Gümüştaş'a birer mesaj gönderdi.





Mesajına, ''Merhaba Yol Arkadaşlarım. İktidar Yürüyüşümüzün isimsiz ama gerçek kahramanları'' diye başlayan Kılıçdaroğlu, özetle şunları kaydetti:





''CHP gibi Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün Partisi'ne Genel Başkan olurken sizlere güveniyordum. Biliyor ve inanıyordum ki benim gibi önce insan diyen, önce ahlak diyen, önce aş ve iş diyen ama temel hak ve özgürlükleri de kararlılıkla korumaya niyetli olan sizler de nerede olursanız olun CHP'nin iktidar yürüyüşüne katılacaktınız.





Yanılmadım, kurultayımızdan sonra adım adım karış karış gezmeye başladığımız, emeğin başkenti Zonguldak'ta, Çorum'da, Tekirdağ'da, Edirne'de, Çanakkale'de ve cumartesi günü Tokat'ta, pazar günü Amasya'da sizler gibi on binler, yüz binler, 'biz buradayız, CHP'nin iktidar yürüyüşünde el ele, omuz omuzayız' diye ses verdiler bize. Sadece ses vermekle de kalmadılar, 'bize al ananı git' diyene inat, 'anamızı da babamızı da çoluk çocuğumuzu da akrabalarımızı da komşularımızı da hatta sevgilimizi de alıp sandığa gideceğiz. CHP'yi birinci parti yaparak anamızı ağlatan AKP'den hesap soracağız' dediler."







'Haramilerin iktidarını yıkacağız'







"CHP iktidarı ne demektir, biliyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Haramiler iktidarını birlikte yıkacağız demektir. Haksızlıkların yolsuzlukların, hukuksuzlukların hesabını soracağız demektir. CHP iktidarında gece yatağına aç giren çocuk kalmayacak demektir. Emeklilerin emekli maaşlarıyla işsiz çocuklarına harçlık verme döneminin de kapanması demektir. Başta üniversite mezunu kardeşlerim olmak üzere, milyonlarca işsizin yeniden hayat bulması demektir. Bir kilo makarna, bir çuval kömüre muhtaç edilerek, yardım adı altında onurlarıyla oynanan kadınlarımızın, insanlarımızın aile sigortası kapsamına alınarak insanca desteklenmesi demektir. Mayından temizlenecek toprakların yabancılara satılması değil, topraksız köylüye dağıtılması demektir. Özelleştirmeler yoluyla peşkeşe hayır demektir. Kadrolaşma yoluyla devletin önce kuşatılmasına, sonra da ele geçirilmesine karşı çıkmak demektir. Bu cumhuriyete, cumhuriyetin kazanımlarına ve Türkiye'ye sahip çıkmaktır.







'Yolumuz açık, son durağımız iktidar olsun'







Sizler Facebook'ta, Kemal Kılıçdaroğlu hayran sayfasında, sanal dünyanın hayranlığını değil, Türkiye'ye, CHP'ye sahip çıkmanın gerçekliğini, iktidara yürümenin heyecan ve sorumluluğunu yansıtıyorsunuz, o nedenle bir araya geliyorsunuz. Biliniz ki sizlerin bir araya geldiği 13 Haziran Pazar günü ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 5 kez gittiği Amasya'da halkla kucaklaşarak, onlara camdan değil, candan seslenerek, sizlerden aldığım güçle iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğim. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, yolumuz açık, son durağımız iktidar olsun.''





