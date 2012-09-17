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Kılıçdaroğlu: Adnan Menderes'in mezarına ezber bozmaya geldim

Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti

17 Eylül 2012 15:53

Eski Başbakan Adnan Menderes’in mezarını ilk ziyaret eden CHP lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, “Buraya ezber bozmaya geldim. Tarihten dersimizi aldık” dedi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in Topkapı'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Mezara çiçek bırakan Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bu ülkede huzur olsun, barış olsun. Siyaset kin üzerine kurulmaz, siyasette kin üslubu olmaz. Görüş farklılıkları toplumun zenginliğini gösterir. Türkiye’nin barışa ve huzura ihtiyacı varsa -bu ezber bozmakla olacaksa- evet, ben buraya ezber bozmaya geldim. Tarih bize ders verdi. Dersimizi aldık, öğrendik. Kin ve nefreti eken hiçbir siyasal anlayış başarılı olamamıştır.”

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