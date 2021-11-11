Kılıçdaroğlu: EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz, 3600 ek göstergeyi getireceğiz; geliyor gelmekte olan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için, "Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz. Dostlarımızla birlikte yapacağız, mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı, unutmayın geliyor gelmekte olan" dedi.

Toplamda 100 eserin açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP milletvekilleri ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun toplu açılış törenindeki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Belediye başkanımız, son derece güzel bir konuşma yaptı. Önce tarihi, sonra size verdiği sözleri anlattı. Ve bu sözleri nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız, kul hakkı yenmeyeceğini, çalışmaların bütün toplumun duyabileceği şekilde yapıldığını, ihalelerin yayınlandığını; dolasıyla şeffaf bir yönetimin egemen olduğunu iki belediye başkanımız da açıkladı.

İhtiyaç duyduğumuz, özlemle beklediğimiz bir yönetim tarzı budur. Sizden toplanan vergilerin, kaynakların, sizin için harcanırken maliyetinin ne olduğunu sizlerin bilmeye hakkı var. Bu demokrasimiz için son derece değerlidir ve böyle olması lazım.

"Şükran borçluyum"

Türkiye’deki bütün belediye başkanlarımız aynı inanç, aynı kararlılıkla görev yapıyorlar. Dolasıyla bütün belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Belediye başkanlarımızı kutluyorum.

"Belediye başkanlarımız önemli bir başarıya imza atmış"

Bir şehirde yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin caddede gezerken yere bir şeyler atmamak gibi, çevre temizliği gibi, örneğin çocukların daha güzel okul olanakları olsun, onun için çalışmak gibi… Belediye başkanımız önemli bir başarıya da imza atmış, onu da gördüm. Siyaseten söz verilen, ama gerçekte programda dahi olmayan, oy aldıktan sonra bir bakarız, nasıl olsa şimdi idare edelim, anlayışıyla siyaset yapan bir anlayışı da bir hastane yaparak tarihe gömdü.

"Hiç merak etmeyin"

Hiç merak etmeyin, sadece EYT sorunu değil, EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Polislerin, sağlık çalışanlarının tamamının sorunlarını çözeceğiz. Tarımda çiftçilerin çektikleri kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin bir hafta içinde faizlerini sileceğiz. İnanın bu ülkeye baharı ya getireceğiz ya getireceğiz.

"Geliyor gelmekte olan"

Bütün dostlarımızla birlikte yapacağız, mücadele edeceğiz. Hiç meraklanmayın, az kaldı, unutmayın geliyor gelmekte olan. Unutmayın."

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, şunları söyledi:

“Döşemealtı, kişi başına düşen yeşil alanı ile geniş bulvar ve cadde planlamaları, yatay yapılaşması ile Avrupa standartlarını yakalayan Antalya’nın tek planlı sahasıdır. Bu planlaşmada bölgenin tarım alanları korunmuş, sanayi alanları tariflenmiş, kentin gelişimine yönelik ticari alanlar eklenerek tam bir yaşam alanı yaratılmıştır. Sayın genel başkanım cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, bu projeleri yaparken kimseyi ötekileştirmeden bizlere hedef kıldığınız bir belediye başkanının temel çalışma hedeflerinin neleri olduğu çerçevesinde halkımızın beklentilerine göre çalıştık.”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise şöyle konuştu:

“Sevgili kardeşim Turgay Genç, en son mitingi burada yapmıştık 31 Mart seçimleri ile ilgili, orada şunu söylemiştik zaten 5 yıl bir çalışma yaptı, halk yararına kamu yararına projelere imza attı yeni dönmede de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Döşemealtı Belediye Başkanı olarak Döşemealtı halkımızın beklentilerine cevap verecek projeleri gerçekleştirecek ve ben elimden geldiğince aynı azim ve kararlılıkla abi kardeşcesine Döşemealtı’na, Antalya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi seven seçen insanlarımızı, genel başkanımızı mahcup etmeden çalmadan çaldırmadan yolumuza devam edeceğiz. O zamana kadar daha güzel güneşli günler gelecek. Sayın genel başkanımızın liderliğinde ittifakını inşallah güzel günlerini göreceğiz. Ben böylesi 100 tane projemizin açılışında aramızda olmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”