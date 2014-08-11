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Kılıçdaroğlu evine gitti

CHP Genel Merkezi'nden ayrılaran Kılıçdaroğlu Çukurambar'da bulunan evine gitti

11 Ağustos 2014 01:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldiği parti genel merkezinden ayrılarak evine geçti. 

Oturduğu Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanan Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezine geçmişti.  Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bulunan genel başkan yardımcıları ile makamında bir araya gelerek, seçimleri değerlendirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun toplantının ardından bir süre önce parti genel merkezinden ayrılarak evine geçtiği belirtildi. CHP Lideri'nin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor. 

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