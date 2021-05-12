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Kılıçdaroğlu ailesinin bayram hazırlığı

12 Mayıs 2021 23:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ramazan Bayramı mutfak telaşlarını takipçileriyle paylaştı. Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımına 'Geleneksel gece mesaimiz başlar' notunu düştü.

 

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