Kılıçdaroğlu ailesinin bayram hazırlığı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>CHP Genel Başkanı <strong>Kemal Kılıçdaroğlu</strong>, eşi <strong>Selvi Kılıçdaroğlu</strong> ile birlikte Ramazan Bayramı mutfak telaşlarını takipçileriyle paylaştı. Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımına 'Geleneksel gece mesaimiz başlar' notunu düştü.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1620853503285-screenshot-11.png" alt width="600" height="433" /></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>