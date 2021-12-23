Kılıçdaroğlu: Euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım; hepsi Türk Lirası olacak

Kılıçdaroğlu, emeğini alın teriyle kazanıp evine helal ekmek götüren insanların toplantısında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şoför esnafının mübarek bir iş yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yaptığınız hizmet çok değerli bir hizmettir ama bu hizmetin karşılığını almanız lazım. Yani bir yerde alın teri döküyorsanız, alın terinin karşılığını almanız lazım. Siz birisinden lütuf beklemiyorsunuz, siz hakkınızı istiyorsunuz ama bugünkü şartlarda çok zor koşullarda çalıştığınızı biliyorum, farkındayım" diye konuştu.

"Ben sizin zorla paralı yollardan geçirildiğinizi de biliyorum. Mazot fiyatının nerelere geldiğini de biliyorum. Yedek parçanın, lastiğin ne olduğunu da biliyorum. Bütün bunları biliyoruz ama sizden tek isteğim var, umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, inşallah bütün sorunları çözeceğiz. Kim çalışıyorsa, alın teri döküyorsa, emek harcıyorsa, evine helal ekmek götürmek için mücadele ediyorsa unutmayın, bu kardeşiniz sizin yanınızda. Oy verirsiniz vermezseniz o ayrı bir şey ama ben sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar savunacağım. Bu benim görevim zaten. Siyasete giren bir insan, haklı insanın hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Alın terinin hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Çalışanın, üretenin hakkını savunmazsa niye siyasete giriyor? Siyaset cep doldurma yeri değildir. Siyaset köşeyi dönme yeri değildir. Siyaset halka hizmet etmektir. Halka hizmet, Hakk'a hizmet demektir. Siyasetin amacı budur. O nedenle meraklanmayın, çözeceğiz, beraber çözeceğiz, birlikte yapacağız. Unutmayın, geliyor, gelmekte olan"

"Ankara’da masa başında sorun çözülmez"

Bir sorunu çözmek için sorunu yaşayanın dinlenilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Ankara'da masa başında oturup bunun çözülemeyeceğini söyledi.

Dert sahibinin dinlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dert sahibi kim? Kamyon şoförü. Çağıracaksın, 'Kardeşim senin derdin ne' bir dinleyeceksin, sonra çözüm üreteceksin. Dert sahibi kim? Sanayici. Sanayiciyi çağıracaksın, konuşacaksın. 'Arkadaş derdin nedir'. Onun üzerine çözeceksin. Bundan emin olmanızı isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, bütün sorunları çözülebilir" diye konuştu.

"Türk lirası bizim itibarımızdır"

Dış politikada dost devlet olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bütün devletler rekabet içindedir. Her devlet gelişmek ister, büyümek ister, daha iyi imkanlara vatandaşının sahip olmasını ister. Devletlerin dış politikadaki görevi budur ama siz ekonominizi getirip yabancı bir ülkenin parasına endekslerseniz bu doğru değildir. Türk lirası yerde sürünemez. Türk lirası bizim itibarımızdır. Adı üstünde Türk lirası. Türk lirası faizini bile getirip dolara endekslerseniz bu olmaz" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, zamları eleştirerek, vatandaşların bunları sorgulamasını istedi.

"Neresi büyüdü Türkiye'nin ben merak ediyorum"

"Bir arkadaşımız 'Türkiye büyüyor' dedi. Neresi büyüdü Türkiye'nin ben merak ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolar baronlarının dışında kim zengin oldu Allah aşkına ya? 'Beşli çete'... 'Ne yapacaksınız?' diyor bir arkadaşım. Şunu yapacağım, her biriniz emin olun, bir tarafa yazın. O euroyla, dolarla geçilen bütün yolları kamulaştıracağım. Hepsi Türk lirası olacak. Kardeşim burası Avrupa Birliği mi euro yapıyorsun? Burası Amerika mı dolar yapıyorsun? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yse o geçtiğin yolun bedelini de Türk lirası olarak ödersin. Dolar artıyor, bu yol geçişi artıyor. Ben biliyorum, sizin kamyonları zorla oralardan geçiriyorlar parayı ödeyesiniz diye, çünkü garanti vermişler. Kimden alacak parayı? Altında Mercedes olan adamdan mı? Hayır. Kamyon şoförü buradan geçeceksin. 'Geçmezsen yolunu keserim' diyor. Talimatı kime vermişler? Trafik polisine. Ceza geliyor. Niye gelmesin ki ceza? Adam para kazanıyor. Sizin dayınız var mı, siyasetçi, arkanızda gücünüz var mı? Yok. 'Efendim kamyonlarıma el koydular, bir türlü alamıyorum'. Alamazsın kardeşim"

"Adaleti sağlamak zorundayız"

Ülkenin güzel, zengin ve varlıklı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılamadığını ve adaletin sağlanamadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, devletin adaletle yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Memlekette adalet kaldı mı? Her birimiz bu devletin bir ferdiyiz. Adaleti sağlamak zorundayız. Adaleti taahhüt eden insanları getirmek zorundayız. Yani siyasete giden insanlar malı götürdüğü zaman mı makbul insanlar olacak? Düzgün adam siyasete girmesin mi yani? Akıllı adam siyasete girmesin mi? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyen adam siyasete girmesin mi? Yani illa yolsuzluk yapanlar mı bu memlekette makbul insanlar olacak. Her birinizin vicdanı var. Sorun vicdanınıza" sözlerini sarf etti.

"Milletten niye korkuyorsun? Getir sandığı koy"

Bütün sorunları çözeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette kim 'Ben sahipsizim' diyorsa bu kardeşinize geliyor. Hiç kimse sahipsiz olmayacak. Devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk demiş ki; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir'" diye konuştu.

Şoför esnafının sahipsiz olduğunu ve kendileri ile ilgili alınan kararlarda görüşlerinin sorulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Düzelteceğiz. Bu konuda hiç tereddüt etmeyin. Yalnız biraz sabır, biraz sabır. Mecburen biraz sabır. Sandık gelecek. Söylüyorum, kardeşim en büyük hakem kim? En büyük hakem milletin kendisidir. Milletten niye korkuyorsun? Getir sandığı koy. Millet sana oy veriyorsa eyvallah, diyeceksin ki 'Ey Kılıçdaroğlu, Bay Kemal bak gördün mü? Sandığı getirdim. Millet bana oy verdi'. Milletten korkulmaz" dedi.

"Devlet ayrı, hükümet ayrı"

Kılıçdaroğlu, milletten korkan insanın devleti yönetemeyeceğini vurgulayarak, "Devlet ayrıdır, hükümet ayrıdır. Bunu da bilmenizi isterim. Devlet bakidir. Hükümet, devleti 5 yıl süreyle yönetmek üzere milletten görev alan kurumdur. Devlet değildir hükümet. Devlet ayrı, devlet baki. Hepimiz devletiz. Devletin içinde hepimiz varız ama hükümet ayrı bir şey. Dolayısıyla devletle hükümeti yan yana getirmemek lazım. Devlet hepimizin devleti ama hükümet devleti, vatandaşı, vatandaşın çıkarlarını yönetir. Öyle bakmak lazım" şeklinde konuştu.

"Söz veriyorum, bu millet kucaklaşacak, terörü bitireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’daki programın ardından Kozan ilçesinde gündüz bakımevinin açılışının ardından, Şehit Kubilay Parkı'nda Büyükşehir Belediyesinin park ve toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, herkesin demokrasiye ve sevgiye susadığının görüldüğünü ifade etti. Birbirlerini seveceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Her birimiz bu güzel coğrafyada huzur içinde yaşamak istiyoruz ve bunu yapacağız. Söz veriyorum, bu millet kucaklaşacak, terörü bitireceğiz. Söz veriyoruz bu coğrafyada hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, huzur içinde yaşayacağız, kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadın, emeğiyle, alın teriyle huzur içinde çalışacak, huzur içinde evinde olacak, huzur içinde çocuğunu yatıracak" diye konuştu.

Türk lirasının değerinin korunması gerektiğinden bahseden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir"

Bizim milliyetçiliğimizde Türk lirası değerlidir. Eğer bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarındaki tasarruf mevduatının yüzde 67'si dolarsa avroysa bir sorunumuz var demektir. Türkiye iyi yönetilmiyor demektir. Parayı pul yaptılar, onu biliyorum. Pul yapanları siz de biliyorsunuz. Yapmamız gereken bir şey var, kim parayı pul ettiyse, kim siyaseti güvensiz hale getirdiyse sandık gelecek ve sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyup öyle oyunuzu kullanacaksınız"

"Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa bu ülkeye ihanet ediyor"

Kılıçdaroğlu, ülkede cumhuriyet kurulduktan sonra bütün İslam dünyasında da cumhuriyete geçildiğini aktararak, "Demek ki bu ülkenin kaderinde İslam dünyasına örnek olmakta var ve bizler cumhuriyeti kuruyoruz. Şimdi cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa, yaşam tarzı üzerinden kim siyaset yapıyorsa, inanç üzerinden kim siyaset yapıyorsa bu ülkeye ihanet ediyor. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkese saygı duymak zorundayız. Dolayısıyla bizler yeni bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Güzel bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, halkına hesap veren bir siyaset anlayışı" dedi.

İktidara geldiklerinde geliri olmayan ailenin banka hesabına para yatıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, mevcut uygulamaları şu sözlerle eleştirdi:

"Fakirleri diziyorlar sıraya, ellerinde paketler, televizyoncuları çağırıyorlar, yardım yaparken gösteriyorlar"

"İnsan onurunu koruyacağız. İnsanın saygınlığını koruyacağız. Ne yapıyorlar? Fakirleri diziyorlar sıraya, ellerinde paketler, televizyoncuları çağırıyorlar, yardım yaparken gösteriyorlar. Ya bu insanların onuru yok mu? Neden bunu yapıyorlar? Bu düzene son vereceğiz. Emin olun, son vereceğiz, parayı da evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın çünkü evin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişidir. Parayı çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak ve kimse o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek"

"Açıklayacağımız proje ile İstanbul’un nüfusu 2.5 milyon azalacak"

İlerleyen günlerde bir projelerini açıklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu projeyle Hatay'ın Samandağ ilçesinden Mersin'e kadar olan hattı yeniden inşa edeceklerini ve bununla İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azalacağını ifade etti.

"Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğim"

Suriyelilere yönelik politikasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, davulla zurnayla Suriye'ye geri göndereceğim. İşte milliyetçilik bu değerli arkadaşlar. Kimseyi mağdur etmeden, ırkçılık yapmadan, onların güvenliğini sağlayarak onları göndereceğiz. Yine sözüm var. Bir hafta içinde, çiftçilerin bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatifinden, esnafın bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden çektikleri kredilerin faizlerini bir hafta içinde sıfırlayacağız" diye konuştu. (AA)