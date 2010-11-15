-KILIÇDAROĞLU: ETNİK KİMLİK HERKESİN ŞEREFİDİR PARİS (A.A) - 15.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Etnik kimlik herkesin şerefidir, asimilasyona karşıyız, farklılıklara saygıyla entegrasyon içinde birlikte yaşamı savunuyoruz" dedi. Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantılarına katılmak için Paris'te bulunan Kılıçdaroğlu, bu akşam Fransa'daki Türk vatandaşlarının sorunlarını dinledi. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda düzenlenen toplantıda, Fransa'da yaşayan Türkler, Türkiye'deki seçimler için yurt dışında oy kullanılması konusunda CHP liderinin desteğini istedi. Paris'teki çok sayıda Türk derneği temsilcisinin katıldığı toplantıda Türk vatandaşları, sosyal güvenlik, sigorta ve bankacılık konusunda karşılaştıkları sorunlara dikkati çekerek, CHP liderinden sorunlarının çözümü konusunda destek talep ettiler. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin Brüksel'de bir temsilcilik açtığını, Almanya'dan sonra İngiltere ve ABD'de CHP'yi desteklemek amacıyla derneklerin kurulduğunu hatırlatarak, Fransa'da da bu konuda çalışma olursa gerekli desteği vereceklerini söyledi. "CHP'nin geçmişte hep itiraz eden, değişikliklere karşı çıkan bir parti olarak tanıtılmak istendiğini" belirten Kılıçdaroğlu, partisinin toplumu ileriye götüren çalışmalara destek vermeye devam edeceğini, toplumu geriye götüren girişimlerle kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti. Yeni CHP anlayışında gençlerin ve kadınların daha fazla siyasete girmesini arzu ettiklerini bildiren Kılıçdaroğlu, bir soruyu yanıtlarken de her türlü düşünce özgürlüğünü tartışmasız desteklediklerini ve görüşleri yüzünden kimsenin yargılanmasını istemediklerini kaydetti. CHP tabanının, bilinçli, sorgulayan, yeniliklere açık farklı bir kültürü temsil ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, diğer partilere oy verenlerin biat kültürüyle hareket ettiğini savunarak, demokrasilerde en tehlikeli unsurun biat kültürü olduğunu söyledi. Türkiye'deki çok sayıda gazetecinin cezaevinde bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, insanların telefonlarının dinlendiğini ve bu korkuyla yaşadığını, böyle bir ortamda demokrasiden bahsetmenin zor olacağını savundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de boşaltılan köylerle ilgili bir soru üzerine, bu konuda bir yasa çıkarıldığını, ancak uygulamada sorunlar yaşandığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine de partisinin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartmak istediğini söyledi. Eğitim olmadan demokrasinin de gelişemeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, partisinin bu konuya önem verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine, partisinin Türkiye'de demokrasinin ve laikliğin güvencesi olduğunu ifade etti. "CHP'nin neden Kürt sorunu konusunda girişimleri yok" şeklindeki bir soruyu yanıtlarken de Kılıçdaroğlu, Mecliste Güneydoğu Anadolu konusunda ilk kapsamlı raporu hazırlayan CHP'nin, yine bu konuda sivil toplum örgütleri temsilcileri ve akademisyenlerle görüşerek yeni bir rapor hazırladığını söyledi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, daha sonra, Fransız Sosyalist Partisi'nin Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan delegelere verdiği resepsiyona katıldı.