Kılıçdaroğlu, Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun temsilcileriyle bir araya geldi; heyet 5 acil talebi iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve 300’ü aşkın bileşeni bulunan Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) temsilcileri ile buluştu. Görüşmede EŞİK platformunun taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, kadınlar için yerel yönetimlerin ve kadın örgütlerinin yapacağı tüm çalışmalara ve iş birliklerine her türlü desteği vereceğini belirterek, yoksul mahallelerden başlayarak kreşlerin yaygınlaştırılmasının i üzerinde durdu.

EŞİK Platformu’nun 12 temsilcisi CHP Genel Merkezi’nde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yı ziyaret etti. Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları MYK Üyeleri Armağan Akyüz, Aliye Ersever’in de katılımı ile bir toplantı yapıldı. Nazlıaka, EŞİK Platformu bileşenlerinden oluşan heyete, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Heyet 5 acil talebi iletti

Ardından Nazlıaka, heyeti Kılıçdaroğlu ile buluşturdu. Heyet, Kılıçdaroğlu'na kadına karşı şiddetin önlenmesi konusu da dahil 5 acil talebi iletti.

Heyet adına ilk sözü alan EŞİK Platformu'ndan avukat Hülya Gülbahar, kadınsız bir demokrasinin mümkün olmayacağını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin net bir biçimde uygulanmadığı parlamento dahil hiçbir uygulamanın kabul edilemeyeceğini belirtti. EŞİK Platformu bileşenleri, kadın sorununun demokrasi sorunu olduğunun altını çizerek, “Yasalara Dokunma, Uygula” kampanyası için CHP’den destek istedi.

Kılıçdaroğlu, iletilen talepleri not aldı. Özellikle kentlerdeki ev kadınlarının güçlenmesine önem verdiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kadınlar için yerel yönetimlerin ve kadın örgütlerinin yapacağı tüm çalışmalara ve iş birliklerine her türlü desteği vereceğini belirterek, yoksul mahallelerden başlayarak kreşlerin yaygınlaştırılmasının önemi üzerinde de durdu. Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerinin nedenleri ve çözümü konusunda kapsamlı araştırmalar yapmak ve buna uygun politikalar üretmek gereğine işaret etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgulandığı görüşme esnasında Aylin Nazlıaka da İstanbul Sözleşmesi denetim organı olan GREVİO Türkiye Raporu’nun ilgili bölümlerinin özetlerinin düzenli olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aktarıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, EŞİK platform gönüllüleriyle irtibat halinde olmaktan, bu meseleleri ele almaktan memnuniyetini dile getirerek platformun çalışmalarını ve çabalarını takip ettiklerini söyledi. (ANKA)