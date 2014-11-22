Kılıçdaroğlu Erzurum'da seçmene sordu: Neden AKP'ye oy veriyorsunuz?

Erzurum'da bir çay ocağına girip vatandaşlarla sohbet eden ve Erzurum'daki işsizlik oranının yüksek olduğunu vurgu yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim merak ettiğim bir şey var. Fabrika yok, işsizlik var, tarım da bitiyor. Bütün bu olumsuzluklar varken neden iktidar partisine oy veriliyor?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Cumhuriyet Gençlik Merkezi'nin açılışını yapıp, partisinin Palandöken'de yaptığı bölge toplantısına katıldı. Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Erzurum sokaklarında dolaşıp vatandaşlarla sohbet eden CHP lideri iki çay ocağında çay içti. Burada Erzurumluların 6 milletvekili olmasına karşın sorunlarının TBMM'de yeterince dile getirilmediğinden yakındığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Şikayet ediyorsan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki vereceksin. Şikayet hakkın yok. Yetki verdiğin zaman, geleceğiz ve o zaman sorununu çözmezsem, 'Neden sorunumu çözmedin?' diye bana soracaksın. Yetki ver gör bakalım. Bu ülkede sorunlar nasıl çözülürmüş. Diyorlar ki; Doğu'da ve Güneydoğu'da neler oluyor? Batıdakinden farklı bir şey yok. İşsizlik, yoksulluk, sefalet, taşeron işçilik var. Emekli geçinemiyor. Bunların hepsinin çözümünü biliyorum. Etnik kimliğin üzerinden kim siyaset yapıyorsa bil ki sana ihanet ediyordur. Senin inancın üzerinden kim siyaset yapıyorsa ihanet ediyordur. CHP Genel Başkanı olarak söz veriyorum. Senin kimliğinle, inancınla, yaşam tarzınla sorunumuz yok. Bizim sorunumuz neden işsizlik var, neden çocuğuna iş bulamıyoruz."

Neden AKP'ye oy veriyorsunuz?

Seçimlerde Erzurum'dan CHP'nin bir milletvekili çıkarmasını isteyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan 4 yıl süreyle yetki verilmesini talep etti. Erzurumlular'ın kendisine şans vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, belediyede çalışan bir işçinin "taşeron işçilere kadro var mı?" sorusunu yanıtladı. Kılıçdaroğlu taşeron işçilerin sendikalaşması halinde işten ayrılması durumunda 16 maaş tazminat alma hakkının Anayasa Mahkemesi'nden çıkacağını söyledi. Erzurum'da işsizlik oranının nasıl olduğunu soran Kılıçdaroğlu, "Benim merak ettiğim birşey var. Fabrika yok, işsizlik var, tarım da bitiyor. Bütün bu olumsuzluklar varken neden iktidar partisine oy veriliyor? Erzurumlu'nun oturup düşünmesi lazım. Benim çocuğum işsiz. Hadi 5 yıl izin verdim geldin yönettin, tamam hadi bir 5 yıl daha verdin. O da tamam. Benim çocuğum büyüdü yine işsiz. 1970'lerden beri Erzurum'u tanıyorum. O zaman denilirdi ki Erzurum Doğu'nun Paris'i. Eee buyurun şimdi ne Paris'i" diye konuştu.

‘Faizler artacak korkusu ile oy veriyorum’

Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine çiftçilik yapan Süreyya Tekman neden AK Parti'ye oy verdiğini anlattı. Çiftçi Tekman, "Başkanım ben söyleyeyim niye oy verdiğimi. Ben çiftçilik yapıyorum. Devlet beni borçlandırmış. Herkes borçlu . Yani biraz ağır olacak ama Rusya'nın komünizm rejimi gibi. Millet korkusundan oy veriyor. Ben AK Partiyi sevmiyorum, bir dönem oy verdim. Çiftçi zor durumda, borçlu korkusundan oy veriyor. 70-80 bin lira borcum var. Faizler artar diye korkuyorum, ondan oy veriyorum. Köylü arkadaşların tümü öyle. Bir kısmı da makarna, un, kömür alıyor. O yüzden oy veriyor" dedi.

‘Doğu ve Güneydoğu'da devlet yok’

Bir başka vatandaşın "Açılım nedeni ile Güneydoğu'yu fiilen teslim etmişiz. Siz açılımı destekliyor musunuz? Polis yerinden canlanamıyor, asker kışladan çıkamıyor. Erzurum'un Tekman ilçesinin girişinde 'Kürdistan'a hoş geldiniz yazıyormuş' sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Bilmiyoruz ki destekleyelim. Bilmediğin şeyi nasıl destekleyeceksin. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Benim bildiğim Doğu'da, Güneydoğu'da devlet diye bir şey yok. Devletin mahkemesi, vergi dairesi çalışmıyor. PKK orada mahkeme kurmuş. Erzurumlular oturup düşünecek."

‘Kaçak sigara satmaya devam'

İkinci gittiği çay ocağında bu kez alkışlarla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'na halka tatlı ikram edildi. Tatlıyı elinde tutan Kılıçdaroğlu, "Bunu da duyarlarsa, bunu da onun elinden alalım derler" diye espri yaptı. Bir vatandaş "Yaşa Kılıçdaroğlu, bizi kurtar bu Tayyip Erdoğan'dan ülke gitti" diye bağırdı. Geçimini kaçak sigara satarak yapan başka bir vatandaş ise 42 dosyası olduğunu, 6 kez cezaevine girip çıktığını halen daha kendisine kaçak sigaradan işlem yapıldığını söyledi. Suçlu olduğunu ancak iş göremez raporu olduğu için bu işi yaptığını belirten vatandaşa Kılıçdaroğlu, "Senin sattığın sigara dolayısıyla kazandığın para helal. Çünkü sen hırsızlık, yolsuzluk yapmıyorsun, kul hakkı yemiyorsun. Diyorsun ki ben sigarayı satıp evime ekmek götürüyorum, yoksa aç kalacaksın. Eskiden yerli sigaramız, tütünümüz vardı. Bu Dadaşların hırsıza yolsuza pabuç bırakmaması lazım" dedi.